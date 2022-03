Ο Δημήτρης Δανίκας σχολιάζει τα Όσκαρ 2022: Θρίαμβος «πολιτικής ορθότητας»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ποιος σάρωσε; Η «πολιτική ορθότητα»! Ποιο το κίνητρο; Το Metoo! Με απλά λόγια, μια οικογένεια κωφών, ένας Γάλλος εμπνευστής, μια Αφροααμερικανίδα Queer, ο Γουίλ Σμιθ και μια γυναίκα στο τιμόνι της Σκηνοθεσίας, οι θριαμβευτές! Τα αγαλματίδια στην 94η τελετή Οσκαρ αποδόθηκαν με κριτήρια φιλανθρωπικής οργάνωσης!Το «CODA, στο ρυθμό της καρδιάς» σε σκηνοθεσία της Σίαν Χέντερ το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Τουτέστιν εκτόπισε όλες τις άλλες υποψήφιες ταινίες, όπως «Dune», όπως «Belfast» και όπως «Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών». Δηλαδή την αφρόκρεμα της Αμερικανικής παραγωγής. Απίστευτο. Πράγμα που επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά έναν άγραφο κανόνα: κάθε ιστορία με ήρωες άτομα ειδικών αναγκών ξεκινάει την κούρσα με ένα μεγάλο και μερικές φορές, ακτύπητο πλεονέκτημα.Ταυτόχρονα με τον θρίαμβο των κωφών, δύο μικρές «λεπτομέρειες». Η πρώτη ότι η Apple κερδίζει Netfilx. Και αυτό επειδή η Apple ο παραγωγός του «CODA» που κατατροπώνει το Netflix της «εξουσίας του σκύλου». Ο «σκύλος» ήταν το απόλυτο φαβορί με στοιχηματική απόδοση 1.75. Αλλά και στο ποδόσφαιρο καμιά φορά η Βόρεια Μακεδονία πετάει εκτός Μουντιάλ ένα θηρίο με το όνομα ΙταλίαΗ δεύτερη λεπτομέρεια έχει να κάνει με τον εμπνευστή του «CODA». Πρόκειται για την Γαλλική ταινία «Η οικογένεια Μπελιέ» (La Famille Belier) τουΕρίκ Λαρτιγκό, γυρισμένη πριν οκτώ χρόνια με πρωταγωνιστές Καρίν Βιάρ και Φρανσουά Νταμιέν. Μη σας κάνει εντύπωση. Ακόμα και το σενάριο του θρυλικού «Μπόνι και Κλάιντ» προέρχεται από μια ιστορία γραμμένη από ΓάλλουςΑναμενόμενα όλα τα υπόλοιπα βραβεία. Φαβορί ο Γουίλ Σμιθ το θηρίο στη «μέθοδο των Γουίλιαμς», ο πατέρας της Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς, παγκόσμιων πρωταθλητριών του Τένις. Ο πλήρης ορισμός του American Dream, αφού μια οικογένεια φτωχών Αφροαμερικανών με πέντε κορίτσια καταφέρνουν να εκτοξευτούν στο ρετιρέ της δόξας και του χρήματοςΦαβορί η Τζέσικα Τσαστέιν για την ερμηνεία της στην ταινία «The Eyes of Tammy Faye». Αν και πιστεύω ότι υπήρξε ανώτερη στο παρελθόν τόσο στο «Zero Dark Thirty», όσο και ως «κυρία Σλόαν». Καλύτερα δεν γίνεται.Φαβορί η αμφροαμερικανίδα Queer Αριάνα ΝτεΜπος, για το Οσκαρ Β γυναικείου ρόλου με στοιχηματική απόδοση 1.05, το αιλουροειδές θηλυκό πλάσμα στο άνοστο ριμέικ του «West Sife Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.Φαβορί ο εξαιρετικός 53χρονος Τρόι Κότσουρ με στοιχηματική απόδοση 1.25, για το Οσκαρ β' ρόλου, ο κωφός του «CODA».Φαβορί για Οσκαρ Animation το «Ενκάντο» και φαβορί για πολλά Οσκαρ το αριστουργηματικό λυρικό και επικό επιστημονικής φαντασίας «Dune» του Ντενί Βιλνέβ.Αυτή η αριστοτεχνικά σκηνοθετημενή «όπερα» φαντασίας που αναφέρεται στην εξουσία της οικογένειας των Ατρειδών (έτσι ακριβώς) ο απόλυτος, κρυφός θριαμβευτής των Οσκαρ. Εννοώ αριθμητικώς σάρωσε έξι παρακαλώ: μουσικής, φωτογραφίας, οπτικών εφέ, ήχου, μοντάζ, σκηνικών.Ένα από τα φαβορί και ο Κένεθ Μπράνα για το Οσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου γα το «Belfast».Και φαβορί το «Drive my Car» του Ιάπωνα Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, ο νικητής για το Οσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας.Με απλά λόγια, πλην «CODA» όλα τα υπόλοιπα αναμενόμενα και προβλεπόμενα. Με δύο υστερόγραφα: το «CODA», το «The Eyes of Tammy Faye» και το «Drive my Car» δεν έχουν προβληθεί εν Ελλάδι. Ακόμα. Οπου να ναι θα μας προκύψουν.Και το δεύτερο υστερόγραφο, μια βόμβα στα θεμέλια της εμπορικότητας, οι περισσότερες βραβευμένες ταινίες, για περιορισμένο κοινό. Κάτι η πανδημία, κάτι οι πλατφόρμες, κάτι η υποχώρηση στην παραγωγή των Blockbusters, όλα αυτά άλλαξαν εντελώς τα κριτήρια των «Ακαδημαικών». Αντε και του χρόνου εις ανώτερα!