Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τους μεγαλύτερους το δίλημμα πάει κάπως έτσι: με τον λυσσασμένο και τερατωδώς μεταμορφωμένο Ράσελ Κρόου σε «έκρηξη θυμού» η με σαδομαζοχιστική αισθησιακή και ατμοσφαιρική ιστορία από Φιλανδία με «σκυλιά που δεν φοράνε παντελόνια»;» (Unhinged)--Σκ Ντέρικ Μπόρτε, Cast: Ράσελ Κρόου, Κάρεν Πιστόριους, Τζίμι Σίμπσον—Λυσσασμένο, από οργή και εκδίκηση, αρσενικό, ορμάει να συνθλίψει το κρανίο νεαρής μητέρας που εντελώς τυχαία βρέθηκε στον δρόμο του—Πορνογραφία τρόμου» (Koirat Eivat Kayta Hou Suja)--Σκ Τζ. Π. Βαλκέπαα, Cast Πέκα Στρανγκ, Κρίστα Κοσόνεν, Εστερ Γκαισλέροβα--Μετά από ατύχημα κάποιος σχεδόν παράλυτος άντρας πέφτει στα χέρια αισθησιακής «αφέντρας» με την παράκληση «στραγγάλισέ με να ερεθιστώ»--Σαδομαζοχιστικό» (Antebellum )--Σκ Τζέραρντ Μπους, Κρίστοφερ Ρενζ, Cast Ζανέλ Μονά, Ερικ Λαντζ, Τζένα Μαλόουν, Τζακ Χιούστον--Θρίλερ τρόμου με αφροαμερικανίδα συγγραφέα σε τρομακτικούς εφιάλτες τόσο από το παρελθόν όσο και από το μέλλον—Ασε καλύτερα» (Donkey King)--Σκ Αζίζ Τζιντάνι, Cast (φωνές): Θ. Σμάρος, Ν. Παπαδόπουλος, Β. Μήλιος, Γ. Στερόπουλος--Η Φίτνα, η αλεπού συμβουλεύει τον βασιλιά-λιοντάρι όχι εκείνος αλλά ο λαός του να εκλέξει τον διάδοχό του--Χαριτωμένο» (Yakari, Le Film)--Σκ Χαβιέ Τζιακομπέτι, Cast (φωνές) Χρ. Παπαδόπουλος, Γ. Υφαντής, Ηδύλη Κυριακίδη—Ο μικρός Γιάκαρι των Σιού, ευνοούμενος του μεγάλου Αετού και καβαλάρης του μικρού Κεραυνού—Φιλοζωικό» (Apur Samsar )--Σκ Σατιατζίτ Ράι, Cast Σουμίτρα Τσατερτζί, Σαρμίλα Ταγκόρ, Σουαπόν Μουχαρτζί--Από την πολυπληθή «ταινιοθήκη» της Ινδίας, όπου στη δεκαετία του πενήντα, ο θρυλικός Σατιατζίτ Ράι, σκηνοθετεί τα τρία στάδια του Απού, από τα παιδικά του χρόνια, μέχρι την ενηλικίωση και τον γάμο του—All Time Classic»--Σκ Τόνι Σερβόν, Cast (φωνές): Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαμπέλη, Γιάννης Στεφανόπουλος—Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά με τον Σκούμπι Ντου και την παρέα του--Νηπιαγωγείο» (Andrey Tarkovsky , a cinema Prayer»--Σκ Αντρέι Αντρέγιεβιτς Ταρκόφσκι, Cast Αντρέι Ταρκόφσκι και όλοι οι πρωταγωνιστές των ταινιών του—Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, με τον ίδιο τον Ταρκόφσκι να αυτοβιογραφείται, πάντα πιστός στην πνευματικότητα, την Ποίηση και τον θεό--Εξαιρετικό» (The Swallows of Kabul)--Σκ Ζαμπού Μπρειτμάν- Ελεά Γκομπέ-Μεβελέκ, Cast (φωνές) Σιμόν Αμπκαριάν, Ζιτά Χανρότ, Ζβαν Αρλό--Καλοφτιαγμένο Animation με δύο ερωτευμένους νέους στην Καμπούλ του 1998 κόντρα σε όλα--Αξίζει» (Josep)--Σκ Ορελιέν Φρομάν, Cast (φωνές) Σερζί Λοπέζ, Ζεράρ Χερνάντεζ, Μπρουνό Σολό--Animation Ισπανο-γαλλικής συμπαραγωγής με σκίτσα του Ορέλ της «Monde», και στόρι την φιλία Γάλλου αστυνομικού με Ισπανό μαχητή εναντίον Φράνκο--Καλό» (The Trial of the Chicago 7)--Σκ Ααρον Σόρκιν, Cast Σάσα Μπάρον Κόεν, Εντ Ρεντμέιν, Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν ΙΙ, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ—Αληθινή, δικαστική ιστορία, έντονα πολιτική, όταν το 1969, επί εποχής Νίξον, οκτώ στρατευμένοι στο αντιπολεμικό κίνημα των ΗΠΑ, κατηγορήθηκαν για συνωμοσία ανατροπής του καθεστώτος—Πολιτικό και στρατευμένο!» (Greenland )--Σκ Ρικ Ρόμαν Βογκ, Cast: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μαρένα Μπακαρίν, Σκοτ Γκλεν—Το τέλος του κόσμου. Από θραύσμα 14 χιλιομέτρων που θα ισοπεδώσει το σύμπαν—Καλοφτιαγμένο και επίκαιρο» (Mulan)--Σκ Νίκι Κάρο, Cast Γίφει Λιού, Τζι Μα, Γκονγκ Λι, Τζετ Λι--Εναέρια δράση, χορογραφημένη σαν Μπαλέτο, με κεντρικό πρόσωπο μικρή χωριατοπούλα, μεταμφιεσμένη σαν αγόρι, ώστε να στρατολογηθεί, να υπηρετήσει τον αυτοκράτορα και να κατατροπώσει τους Βόρειους εισβολείς--Συναρπαστικό» (A Bout De Souffle)--Σκ Ζαν Λικ Γκοντάρ, Cast Ζαν Πολ Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ—Το θρυλικό εναρκτήριο λάκτισμα της Γαλλικής και επαναστατικής «Nouvelle Vague», παραγωγής 1960 με τον καλύτερο Μπελμοντό Ever!—Αθάνατο!» (La Haine)--Σκ Ματιέ Κασοβίτς,Cast Βενσάν Κασέλ, Ιμπέρ Κουντέ, Σαίντ Ταγκμαάνι--Του 1995, των πολλών διακρίσεων και της μεγάλης έκπληξης και προάγγελος του «Joker»--Ωρολογιακή βόμβα» (The Peanut Butter Falcon)--Σκ Τάιλερ Νίλσον, Μάικλ Σβαρτς, Cast Ζακ Γκοτσάγκεν, Σία ΛαΜπεφ, Ντακότα Τζόνσον, Μπρους Ντερν--Road Movie με κολλητά φιλαράκια, νεαρό τυχοδιώκτη με καρδιά παιδιού, και ευφυή φυγάδα από γηροκομείο, που πάσχει από σύνδρομο Down-Τρυφερό» (It Must be Heaven)--Σκ Ελία Σουλειμάν, Cast Ελία Σουλειμάν, Ταρίκ Κόπτι, Τζορτζ Κλέιφι, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ--Περίπου σαν ρεπλίκα ταινιών του Ζακ Τατί—Ασε καλύτερα»--Σκ Λόρκαν Φίνεγκαν, Cast Τζέσε Αιζενμπεργκ, Ιμοτζεν Ποτς--Ζευγάρι ερωτευμένων ψάχνει σπίτι να στεγάσει τα όνειρά του. Φυσικά το βρίσκει. Και φυσικά παγιδεύεται σ αυτό. Το σπίτι καταλήγει «φέρετρο» αποστειρωμένο, πεντακάθαρο και ψυχρό--Ενδιαφέρον» (Wet Season)--Σκ Αντονι Τσεν, Cast Γιαν Γιαν Γέο, Τζία Λερ Κοχ—Αργόσυρτη αλλά καλοφτιαγμένη ιστορία στη Σιγκαπούρι με την παράνομη σχέση νεαρής καθηγήτριας με μαθητή της—Ετσι κι έτσι»--Σκ Αγγελική Αντωνίου, Cast Χαριτωμένα, ταλαιπωρημένα, αδέσποτα--Ελληνικό ντοκιμαντέρ για ζωόφιλους. Ιδιαιτέρως για εκείνους που αναλαμβάνουν την προστασία αδέσποτων, ταλαιπωρημένων, τετράποδων-Συμπαθές»--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Τσορτέκης, Λένα Κιτσοπούλου—Ταραντίνο αλα Ελληνικά όπου επαρχιακή πόλη μεταβάλλεται σε Πινακοθήκη τεράτων—Βομβαρδισμός υβρεολόγιου!» (War with Grandpa)--Σκ Τομ Χιλ, Cast Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οουκς Φέγκλι, Ούμα Θέρμαν, Ρομπ Ρίγκλει, Κρίστοφερ Ουόκεν—Εγγόνια έναντίον παππούδων—Ασε καλύτερα!»--Σκ Κρίστοφερ Νόλαν, Cast Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ Ντέμπικι, Κένεθ Μπράνα, Μάικλ Κέιν—Δυόμιση ώρες καταιγιστικής δράσης όμως δυστυχώς το περιεχόμενο και το στόρι εντελώς χαοτικό—Κρίμα!