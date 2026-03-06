Γαλανόσκυλος: Το νέο μυθιστόρημα του Απόστολου Δοξιάδη

Ο «Γαλανόσκυλος» είναι το νέο μυθιστόρημα του Απόστολου Δοξιάδη που κυκλοφορεί στις 19 Μαρτίου από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Από τα σκοτεινά παρασκήνια της Ακαδημίας Αθηνών
μέχρι το Μαντείο των Δελφών, από τον Απόλλωνα ως τον Διόνυσο, από το ένδοξό μας παρελθόν ως τη σημερινή μας σχιζοφρένεια, ο Απόστολος Δοξιάδης
γράφει ένα μυθιστόρημα
για τη δύναμη της Ιστορίας και το λεπτό νήμα που χωρίζει τον μύθο από την πραγματικότητα, τη σοφία από την τρέλα και την αφήγηση από τη ζωή.
Το βιβλίο
Ο Δώρης Καλούσης δεν είναι ένας συνηθισμένος συγγραφέας. Θέλοντας να γράψει το μεγάλο του μυθιστόρημα, παλεύει με αναπάντεχες προκλήσεις, εξωτερικές αλλά και εσωτερικές. Δραπετεύει στον Παρνασσό για να συγκεντρωθεί. Όμως εκεί τον παρασέρνει ένα εντελώς άγνωστο βιβλίο, τόσο ζωντανό, ώστε ο κόσμος του αρχίζει να εισβάλλει στην πραγματικότητά του.
Αθήνα, 1942. Ο Χριστόφορος Μπάμιας, απότακτος δημοκρατικός αξιωματικός, αναλαμβάνει να προστατεύσει τον φιλόλογο Βασίλη Σφενδαμή. Όμως τίποτα δεν είναι απλό στην αποστολή του, σε μια πόλη που πεινάει και σε μια εποχή όπου οι Ναζί σχεδιάζουν να γυρίσουν ταινία την Ορέστεια του Αισχύλου ως ύμνο στον Φύρερ. Ο Σφενδαμής απειλείται για να προσυπογράψει την πιο τερατώδη διαστρέβλωση του αρχαίου πνεύματος. Ο Μπάμιας πρέπει να τον σώσει, και μαζί του, κάτι πολύ μεγαλύτερο: την Αλήθεια. Στο πλευρό του έχει τον Γαλάνη, έναν σκύλο που δεν είναι ακριβώς… σκύλος.
Ο συγγραφέας
Ο Απόστολος Δοξιάδης είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες συγγραφείς διεθνώς. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες, έχουν τιμηθεί με διεθνή βραβεία, έχουν σημειώσει εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις και έχουν φιγουράρει στη #1 θέση των μπεστ σέλερ των New York Times επί πολλές εβδομάδες. Εκτός από τα πέντε μυθιστορήματα και το graphic novel Logicomix, έχει γράψει τα τελευταία χρόνια δοκίμια, βιωματικά βιβλία και προσωπικές μυθιστορίες.