«Το Μυστικό του Dior» από τη Natasha Lester

Λίγα λόγια για τη Natasha Lester:





Η δυναμική πιλότος Σκάι Πενρόουζ κατατάσσεται για να συνδράμει με τις δικές της δυνάμεις στον πόλεμο κι έτσι θα συναντήσει την αποξενωμένη αδελφή της, τη Λίμπερτι, αλλά και την αδελφή ψυχή από τα παιδικά της χρόνια, τον Νίκολας Κρόφορντ, ο οποίος είναι πλέον αρραβωνιασμένος με την αινιγματική Γαλλίδα Μαργκό Ζουρντάν.Ο σχεδιαστής Κριστιάν Ντιόρ αποκαλύπτει την εκκεντρική πρώτη του κολεξιόν σε έναν κόσμο εξαντλημένο από τον πόλεμο και τη θλίψη. Ονομάζει το πρώτο του άρωμα Μις Ντιόρ, ως φόρο τιμής στην αδελφή του Κατρίν, η οποία μαχόταν για τη Γαλλική Αντίσταση.. Η Αυστραλή συντηρήτρια έργων μόδας Κατ Ζουρντάν ανακαλύπτει ένα μυστικό βεστιάριο γεμάτο με ανεκτίμητες δημιουργίες του Ντιόρ, στην εγκαταλειμμένη αγροικία της γιαγιάς της. Καθώς εμβαθύνει στο μυστήριο, η Κατ αρχίζει να αμφιβάλλει για όλα όσα πίστευε ότι ήξερε για την αγαπημένη της γιαγιά. Μια ανείπωτη προδοσία θα συνυφάνει τις μοίρες όλων τους.Τοείναι μια ιστορία που μένει αξέχαστη, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι για να προστατέψουν ο ένας τον άλλον και για μια αγάπη που, κόντρα σε όλα, κρατάει για μια ζωή.εργάστηκε επί μία δεκαετία ως στέλεχος marketing. Στη συνέχεια επέστρεψε στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει δημιουργική γραφή. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στις Δημιουργικές Τέχνες καθώς και το πρώτο της μυθιστόρημα, What Is Left Over, After, το οποίο βραβεύτηκε με το T.A.G. Hungerford Award for Fiction. Το δεύτερο μυθιστόρημά της, If I Should Lose You, εκδόθηκε από τη Fremantle Press, το 2012.Η εφημερίδα The Age τη χαρακτήρισε «ένα λαμπρό ταλέντο από την Αυστραλία» και γραπτά της έχουν δημοσιευτεί στα The Review of Australian Fiction και Overland, καθώς και στις ανθολογίες Australian Love Stories, The Kid on the Karaoke Stage και Purple Prose. Στον ελεύθερο χρόνο της λατρεύει να διδάσκει δημιουργική γραφή, είναι περιζήτητη ομιλήτρια και πολύ συχνά τη βρίσκει κάποιος να παίζει μεταμφιέσεις με τα τρία παιδιά της. Ζει στο Περθ. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο της Ένα Φιλί από τον Κύριο Φιτζέραλντ.