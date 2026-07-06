Άνγκελα Μέρκελ: Τα μυστικά ραντεβού με τον άγνωστο 28χρονο ζωγράφο που έφτιαξε το επίσημο πορτραίτο της

Πώς γνωρίστηκαν, γιατί τον επέλεξε και πώς περνούσαν μαζί τις ώρες τους στο ατελιέ του στο Βερολίνο

ζωγράφο; Το μόνο σίγουρο είναι πως η πρώην Σιδηρά Κυρία της γερμανικής Καγκελαρίας ξέρει να καλύπτει τα νώτα της και τις κινήσεις της αφού κανείς δεν ανακάλυψε τα κρυφά ραντεβού της πριν η ίδια αποφασίσει να δημοσιοποιήσει όλη αυτή τη «μικρή τους περιπέτεια», όπως την χαρακτήρισε, αφορμή της οποίας δεν ήταν άλλη από τη δημιουργία του επίσημου πορτραίτου της το οποίο παρουσιάστηκε αυτές τις ημέρες στο Μουσείο Μπόντε.



Επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της αλλά και τη στήριξή της στους νέους η Άνγκελα Μέρκελ ενώ θα μπορούσε να κλείσει έναν καλλιτέχνη διεθνούς ακτινοβολίας για να φιλοτεχνήσει το επίσημο πορτραίτο της, το οποίο θα τοποθετηθεί στην Καγκελαρία δίπλα σε αυτά άλλων ηγετών, επέλεξε τον Jérémie Queyras έναν εντελώς άγνωστο ζωγράφο ο οποίος τής εξέφρασε γραπτώς την επιθυμία του να αναλάβει τη δουλειά.



Η τολμηρή ομολογουμένως αυτή κίνηση δεν αποτέλεσε προσωπική πρωτοβουλία του 28χρονου, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γαλλία αλλά έχει ως βάση του την Γερμανία. Ένας φίλος του, που είδε δει κάποιες από τις δουλειές του και πίστευε στο ταλέντο του τον ενημέρωσε πως η Μέρκελ ψάχνει ζωγράφο για το πορτραίτο της και τον προέτρεψε να τής γράψει πως ενδιαφέρεται.

O Jérémie Queyras

Το 2022, λοιπόν, ο νεαρός ζωγράφος έστειλε μια χειρόγραφη επιστολή στην πρώην Γερμανίδα καγκελάριο την οποία συνόδευσε με κάποιες φωτογραφίες από πίνακές του. Όσο ο καιρός περνούσε και δεν λάμβανε καμία απάντηση πίστευε πως η Μέρκελ δεν θα είχε ασχοληθεί καν με το γράμμα του. Κι όμως, τρία χρόνια αργότερα του απάντησε πως ήθελε να συναντηθούν!



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Φρόντισε, βέβαια, να τον προειδοποιήσει πως η επιλογή της στο πρόσωπό του μπορεί να τον καταστήσει στόχο αρνητικών επιθέσεων. Εκείνος προφανώς και δεν πτοήθηκε. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να αφήσει μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη.



Ξεκίνησαν λοιπόν τη δουλειά. Οι δυο τους συναντιούνταν για μήνες στο μικρό ατελιέ του ζωγράφου στο Βερολίνο. Οι συναντήσεις τους διαρκούσαν αρκετές ώρες. Πώς περνούσαν αυτές οι ώρες; Σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι ίδιοι, άλλοτε συζητήσουν για τα πάντα κι άλλοτε πάλι προτιμούσαν τη σιωπή ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που άκουγαν κλασική μουσική επιλέγοντας κομμάτια μία ο ένας και μία άλλος.

Τι θα φανταζόταν κανείς αν μάθαινε πως η Άνγκελα Μέρκελ συναντιόταν κρυφά, επί μήνες, σε ένα μικρό διαμέρισμα του κεντρικού Βερολίνου, με έναν άγνωστο 28χρονο; Το μόνο σίγουρο είναι πως η πρώην Σιδηρά Κυρία της γερμανικής Καγκελαρίας ξέρει να καλύπτει τα νώτα της και τις κινήσεις της αφού κανείς δεν ανακάλυψε τα κρυφά ραντεβού της πριν η ίδια αποφασίσει να δημοσιοποιήσει όλη αυτή τη «μικρή τους περιπέτεια», όπως την χαρακτήρισε, αφορμή της οποίας δεν ήταν άλλη από τη δημιουργία του επίσημου πορτραίτου της το οποίο παρουσιάστηκε αυτές τις ημέρες στο Μουσείο Μπόντε.Επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της αλλά και τη στήριξή της στους νέους η Άνγκελα Μέρκελ ενώ θα μπορούσε να κλείσει έναν καλλιτέχνη διεθνούς ακτινοβολίας για να φιλοτεχνήσει το επίσημο πορτραίτο της, το οποίο θα τοποθετηθεί στην Καγκελαρία δίπλα σε αυτά άλλων ηγετών, επέλεξε τονέναν εντελώς άγνωστο ζωγράφο ο οποίος τής εξέφρασε γραπτώς την επιθυμία του να αναλάβει τη δουλειά.Η τολμηρή ομολογουμένως αυτή κίνηση δεν αποτέλεσε προσωπική πρωτοβουλία του 28χρονου, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γαλλία αλλά έχει ως βάση του την Γερμανία. Ένας φίλος του, που είδε δει κάποιες από τις δουλειές του και πίστευε στο ταλέντο του τον ενημέρωσε πως η Μέρκελ ψάχνει ζωγράφο για το πορτραίτο της και τον προέτρεψε να τής γράψει πως ενδιαφέρεται.Το 2022, λοιπόν, ο νεαρός ζωγράφος έστειλε μια χειρόγραφη επιστολή στην πρώην Γερμανίδα καγκελάριο την οποία συνόδευσε με κάποιες φωτογραφίες από πίνακές του. Όσο ο καιρός περνούσε και δεν λάμβανε καμία απάντηση πίστευε πως η Μέρκελ δεν θα είχε ασχοληθεί καν με το γράμμα του. Κι όμως, τρία χρόνια αργότερα του απάντησε πως ήθελε να συναντηθούν!Η συνάντηση έγινε στο γραφείο της στο Βερολίνο. Φαίνεται πως είχε ήδη πάρει την απόφαση να τον εμπιστευθεί και να τού αναθέσει τη δημιουργία του πορτραίτου της κι ας στεκόταν απέναντί της ένας εντελώς άγνωστος ζωγράφος με φθαρμένα αθλητικά παπούτσια...Δεν τού ζήτησε καν να δει κάποιο πρωτότυπο έργο του!Φρόντισε, βέβαια, να τον προειδοποιήσει πως η επιλογή της στο πρόσωπό του μπορεί να τον καταστήσει στόχο αρνητικών επιθέσεων. Εκείνος προφανώς και δεν πτοήθηκε. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να αφήσει μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη.Ξεκίνησαν λοιπόν τη δουλειά. Οι δυο τους συναντιούνταν για μήνες στο μικρό ατελιέ του ζωγράφου στο Βερολίνο. Οι συναντήσεις τους διαρκούσαν αρκετές ώρες. Πώς περνούσαν αυτές οι ώρες; Σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι ίδιοι, άλλοτε συζητήσουν για τα πάντα κι άλλοτε πάλι προτιμούσαν τη σιωπή ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που άκουγαν κλασική μουσική επιλέγοντας κομμάτια μία ο ένας και μία άλλος.



Το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θετικό και χωρίς εκπλήξεις. Η 72 ετών Άνγκελα Μέρκελ έχει αποτυπωθεί στον καμβά όρθια, φορώντας ένα σακάκι σε έντονο μπλε χρώμα που κάνει ωραία αντίθεση με τα ανοιχτά χαρακτηριστικά της και την ώχρα που έχει χρησιμοποιηθεί στο φόντο. Το βλέμμα της είναι σοβαρό αλλά υποκρύπτει μια ελάχιστη υποψία χαμόγελου ενώ τα σημάδια του χρόνου έχουν αφήσει ξεκάθαρα το αποτύπωμά τους πάνω στο πρόσωπό της.



Για τον 28χρονο ζωγράφο, πάντως, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ήταν το πώς θα αποτυπώσει τα χέρια της. Τελικά αποφάσισε να αποφύγει τα αμήχανα πλεγμένα δάχτυλά της που σχηματίζουν ρόμβο – στάση την οποία είχαμε δει πολλές φορές στις δημόσιες εμφανίσεις της – και επέλεξε να αφήσει το ένα χέρι να κρέμεται ελεύθερο και το άλλο να ακουμπά αποφασιστικά σε ένα έπιπλο. Δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί τυχαία η παρουσία στον πίνακα ενός μικρού ασημένιου κύβου στη μια πλευρά του οποίου είναι χαραγμένο το αγαπημένο της μότο «Στη γαλήνη βρίσκεται η δύναμη».



Αν κρίνουμε πάντως από τα χαμόγελα της Μέρκελ κατά την τελετή παρουσίασης του πορτραίτου, μοιάζει ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα για το οποίο πλήρωσε εξ ολοκλήρου η ίδια προκειμένου να μην επιβαρύνει οικονομικά τον γερμανικό λαό. Αυτό βεβαίως σημαίνει πως αν και ο πίνακας προορίζεται για την Καγκελαρία, εκείνη παραμένει ιδιοκτήτρια και διατηρεί το δικαίωμα να τον πάρει πίσω όποτε επιθυμεί.