Το ΙΝΕΛ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με δράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Οι δράσεις περιλαμβάνουν ψηφιακές πρωτοβουλίες με διεθνή απήχηση, παρεμβάσεις σε σχολικό περιβάλλον καθώς και ανοιχτό κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής γλώσσας με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη και τη νέα γενιά