Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή με τραγούδια δικά του αλλά και...δανεικά
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μίνως Μάτσας μουσικές παραστάσεις

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή με τραγούδια δικά του αλλά και...δανεικά

Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν οι μουσικές παραστάσεις του συνθέτη

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή με τραγούδια δικά του αλλά και...δανεικά
1 ΣΧΟΛΙΟ
«Δικά μου ή Δανεικά» είναι ο τίτλο των δύο μουσικών παραστάσεων που θα πραγματοποιήσει ο Μίνως Μάτσας, για δύο διαδοχικά βράδια Δευτέρας, στις 2 και 16 Μαρτίου, στη σκηνή του «Vox».

 «Υπάρχουν τραγούδια που τα γράφεις εσύ και τραγούδια που γράφονται μέσα σου. Υπάρχουν τραγούδια «δικά μου» και τραγούδια «δανεικά», που όμως τα κουβαλάω μέσα μου. Με αυτή τη σκέψη γεννήθηκαν τα live στο VOX με τίτλο «Δικά μου ή Δανεικά» εξηγεί ο συνθέτης και προσθέτει: «Σε αυτές τις βραδιές θέλω να μοιραστώ μαζί σας τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία, από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αλλά και κομμάτια με τα οποία μεγάλωσα δίπλα τους, όσο αυτά περνούσαν από τους συνθέτες και τους τραγουδιστές στα στόματα όλων των ανθρώπων. Τραγούδια μιας εποχής που με διαμόρφωσε καλλιτεχνικά και με αυτά τραγούδησα στις παρέες, ονειρεύτηκα, ερωτεύτηκα. Είναι βέβαιο πως καθόρισαν τη μουσική μου μνήμη και, χωρίς να το καταλάβω, έγιναν «ένα» με την μουσική που γράφω σήμερα.
 
Μαζί με τον Μίνωα Μάτσα στις δύο αυτές μουσικές βραδιές θα είναι οι τραγουδιστές  Κώστας Τριανταφυλλίδης και Δήμητρα Μωραΐτη αλλά και επτά ταλαντούχοι μουσικοί. σας περιμένουμε στο VOX τις Δευτέρες 2 & 16 Μαρτίου για να τα τραγουδήσουμε μαζί
 
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ 
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης