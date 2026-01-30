Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή με τραγούδια δικά του αλλά και...δανεικά
Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν οι μουσικές παραστάσεις του συνθέτη
«Δικά μου ή Δανεικά» είναι ο τίτλο των δύο μουσικών παραστάσεων που θα πραγματοποιήσει ο Μίνως Μάτσας, για δύο διαδοχικά βράδια Δευτέρας, στις 2 και 16 Μαρτίου, στη σκηνή του «Vox».
«Υπάρχουν τραγούδια που τα γράφεις εσύ και τραγούδια που γράφονται μέσα σου. Υπάρχουν τραγούδια «δικά μου» και τραγούδια «δανεικά», που όμως τα κουβαλάω μέσα μου. Με αυτή τη σκέψη γεννήθηκαν τα live στο VOX με τίτλο «Δικά μου ή Δανεικά» εξηγεί ο συνθέτης και προσθέτει: «Σε αυτές τις βραδιές θέλω να μοιραστώ μαζί σας τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία, από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αλλά και κομμάτια με τα οποία μεγάλωσα δίπλα τους, όσο αυτά περνούσαν από τους συνθέτες και τους τραγουδιστές στα στόματα όλων των ανθρώπων. Τραγούδια μιας εποχής που με διαμόρφωσε καλλιτεχνικά και με αυτά τραγούδησα στις παρέες, ονειρεύτηκα, ερωτεύτηκα. Είναι βέβαιο πως καθόρισαν τη μουσική μου μνήμη και, χωρίς να το καταλάβω, έγιναν «ένα» με την μουσική που γράφω σήμερα.
Μαζί με τον Μίνωα Μάτσα στις δύο αυτές μουσικές βραδιές θα είναι οι τραγουδιστές Κώστας Τριανταφυλλίδης και Δήμητρα Μωραΐτη αλλά και επτά ταλαντούχοι μουσικοί. σας περιμένουμε στο VOX τις Δευτέρες 2 & 16 Μαρτίου για να τα τραγουδήσουμε μαζί
