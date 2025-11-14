Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
7ο Φεστιβάλ GrecDoc: Η σύγχρονη Ελλάδα στο Παρίσι χωρίς φίλτρα
7ο Φεστιβάλ GrecDoc: Η σύγχρονη Ελλάδα στο Παρίσι χωρίς φίλτρα
Η μεγαλύτερη γιορτή του σύγχρονου ελληνικού ντοκιμαντέρ στη Γαλλία επιστρέφει 21-23 Νοεμβρίου 2025 στο Παρίσι
Στις 21 Νοεμβρίου το Cinéma Grand Action θα φωτιστεί από εικόνες και ιστορίες της Ελλάδας που σπάνια βγαίνουν εκτός συνόρων. Το 7ο Φεστιβάλ GrecDoc, η μεγαλύτερη γιορτή του σύγχρονου ελληνικού ντοκιμαντέρ στη Γαλλία, που ξεκίνησε το 2019, επιστρέφει 21-23 Νοεμβρίου 2025 στο Παρίσι.
Στόχος; Να δείξει τη ζωντανή Ελλάδα του 2025, χωρίς φίλτρα. Με ιστορίες, εμπειρίες και καταστάσεις, που προβάλλουν τη σύγχρονη Ελλάδα με τα προνόμια αλλά και τις παθογένειές της.
Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται ο Michel Noll, παραγωγός με πάνω από 200 ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό του και ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού συλλόγου Écrans des Mondes με έργα που αναδεικνύουν την αληθινή, καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε Ιράν, Ιαπωνία, Κίνα, Αφρική, Κορέα.
Το φετινό φεστιβάλ GrecDoc εγκαινιάζει την είσοδό του στην ενηλικίωση, διανύοντας πλέον τον έβδομο χρόνο της ύπαρξής του. Μέσα από τα κριτήρια που θέτει για τα ντοκιμαντέρ (σύγχρονα, ελληνόφωνα, επαγγελματικά τεκμηριωμένα, αληθινά) αποδεικνύει ότι χτίζει μια πραγματική γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, με ένα πρόγραμμα ταινιών που αποτυπώνουν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μακριά από κλισέ και στερεότυπα. Όχι όπως τη φαντάζονται οι τουρίστες, αλλά με ανθρώπους που παλεύουν, ερωτεύονται, θυμώνουν, ονειρεύονται στην Αθήνα, στα νησιά, στην Κύπρο, στη διασπορά.
Φέτος, το φεστιβάλ έχει ως «νονό» και επίτιμο καλεσμένο, τον Πέτρο Διατσέντο, καθηγητή πανεπιστημίου στην Aix-en-Provence. Η παρουσία του υπογραμμίζει τον ακαδημαϊκό και πολιτισμικό διάλογο που επιδιώκει το φεστιβάλ ανάμεσα στην ελληνική και τη γαλλική διανόηση.
Πίσω από το φεστιβάλ βρίσκεται η πολύμορφη ομάδα του GrecDoc, μια συλλογικότητα Ελλήνων και Γάλλων μεταφραστών, εθελοντών και φιλότεχνων που αγαπούν τη Γαλλία και τον ελληνισμό. Η ομάδα αυτή διαμορφώνει ένα συμμετοχικό εγχείρημα, όπου ο κινηματογράφος ντοκιμαντέρ «ανήκει σε όλους», όπως λέει ο ίδιος ο Michel Noll.
Με τη δουλειά τους, τα μέλη της ομάδας μεταφράζουν, προβάλλουν και συστήνουν στο γαλλικό κοινό τις πιο ζωντανές φωνές του σύγχρονου ελληνικού ντοκιμαντέρ.
Οι προβολές συνοδεύονται από συζητήσεις με το κοινό, ενώ το Ciné-Club GrecDoc συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μηνιαίες προβολές, στο Παρίσι και σε πολλές άλλες πόλεις της Γαλλίας.
3+1 ερωτήσεις στον Michel Noll για το φεστιβάλ GrecDOC 2025 που θα σηκώσει αυλαία σε λίγες μέρες
Οργανώνετε φεστιβάλ για την Κίνα, την Κορέα, την Ιαπωνία, το Ιράν και την Αφρική. Σχετικά με αυτό, γιατί επιλέξατε αυτές τις χώρες; Τι έχουν κοινό με το GrecDoc;
Στην πραγματικότητα, αυτό που έχουν κοινό είναι ότι όλοι μιλάμε για ντοκιμαντέρ — και μάλιστα κοινωνικοπολιτικά και κοινωνικά. Κάθε φορά που επιλέγουμε ταινίες, μας ενδιαφέρει να αφηγηθούμε ιστορίες σε ανθρώπινη κλίμακα. Αυτό που ενώνει τα ντοκιμαντέρ είναι η εστίασή τους στον άνθρωπο και την καθημερινότητά του, ανεξαρτήτως του πλαισίου στο οποίο βιώνεται αυτή η ζωή.
Από το 2023, το GrecDoc «ταξιδεύει» στη Μασσαλία, τη Νίκαια, τη Λυών, το Μονπελιέ και σε άλλες πόλεις με το Ciné-club. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κοινού στην γαλλική επαρχία, για το μέλλον του φεστιβάλ;
Στην πραγματικότητα, ξεκινήσαμε το φεστιβάλ εδώ στο Παρίσι, σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το σινεμά, και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί να ενδιαφέρει και πέρα από το Παρίσι, Γάλλους, φιλέλληνες και Έλληνες της διασποράς, και υπάρχουν πολλοί. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μεμονωμένες προβολές, και μετά καταλάβαμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη, να ενημερώσουμε καλύτερα για το τι συμβαίνει στη σύγχρονη Ελλάδα. Και έτσι, αναπτύξαμε το πρότζεκτ. Ίσως μια μέρα να κάνουμε φεστιβάλ και στη Μασσαλία, εκτός από αυτό του Παρισιού. Αλλά προς το παρόν, γίνεται μέσω του Ciné-Club που πραγματοποιείται σε περίπου δέκα πόλεις στη Γαλλία.
Η «λευκή επιταγή» που δόθηκε στο Φεστιβάλ Δράμας είναι μια νέα ιδέα, μια καινοτομία. Πώς βοηθά τα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ στο πρόγραμμα, και τι επιθυμείτε για τέτοιου είδους συνεργασίες στο μέλλον;
Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει ξεχωριστό το Φεστιβάλ Δράμας είναι η εστίασή του στη μικρού μήκους ταινία. Και όταν λέμε μικρού μήκους, αναφερόμαστε ταυτόχρονα και στον κινηματογράφο του αύριο. Γιατί είναι οι νέοι που ξεκινούν, που προπονούνται – αν μπορώ να το πω έτσι – μέσα από μικρές ταινίες. Άρα, μέσα από αυτό, θέλω να τονίσω ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο το παρελθόν και η ιστορία. Μας ενδιαφέρει το παρόν φυσικά, αλλά και το τι θα κάνουμε αύριο· τι θα γίνουμε. Γι’ αυτό ανοίγουμε χώρο στους νέους, για να αρχίσουν να εκφράζονται και, κυρίως, να συναντήσουν το κοινό – γιατί μέσα από τη συνάντηση με το κοινό προχωράς στη δουλειά σου. Και ελπίζω να μπορούμε να το κάνουμε αυτό από τώρα και κάθε χρόνο.
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του 7ου GrecDoc, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες δημιουργούς και στους θεατές που θα γεμίσουν τις αίθουσες;
Ακούστε, πρώτα απ’ όλα: ελάτε, ελάτε, ελάτε! Το βασικό είναι ότι φέρνουμε ''φρέσκα'', ανέκδοτα ντοκιμαντέρ, έτοιμα, με γαλλικούς υπότιτλους, που το καθένα αγγίζει εντελώς διαφορετικά, αλλά πολύ σημαντικά κομμάτια της σημερινής Ελλάδας. Είναι σίγουρα ενημέρωση – δεν το συζητάμε – αλλά, ξέρετε, μπορείς και να το χαρείς όταν ένα ντοκιμαντέρ είναι καλά φτιαγμένο. Και εδώ έχουμε τέτοια. Αυτά ακριβώς που θα σας μεταφέρουν μαζί μας σ΄ένα ταξίδι στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ (21-23/11)… με ένα εισιτήριο του μετρό! Πιστεύω ότι θα φύγετε πιο πλούσιοι – θα έχετε καταλάβει καλύτερα κάποιες πλευρές αυτής της χώρας που αγαπάμε πολύ.
Φρανσουάζ Κολκανάπ: Συντονίστρια μεταφράσεων, μεταφράστρια, επιμελήτρια
Νίκος Γραικός: Βοήθεια στους μεταφραστές
Λουκία Μπάνα - Ζοέλ Νταλέγκρ: Μετάφραση και επιμέλεια
Κριτική επιτροπή GrecDoc 2025
Ασπασία Δημητριάδη, Μπάμπης Ποθουλάκης, Φαμπιάν Περριέ (Fabien Perrier), Ελένη Μουσικά (Hélène Musikas), Τζούλια Ντελίλ (Julia Delille).
Το πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα:
