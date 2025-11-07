Εκδήλωση στο Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη - Φωτογραφίες

Κλείσιμο

Εκδήλωση αφιερωμένη στον, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στο ιστορικό και προσφάτως ανακαινισμένο Σισμανόγλειο Μέγαρο, του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην, με θέμαΗ βραδιά ήταν αφιερωμένη στον οικουμενικό χαρακτήρα του έργου τουκαι στη δύναμη της μουσικής που λειτουργεί ως γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών.Κατά την έναρξη, ο πρέσβηςγενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, καλωσόρισε το πολυπληθές κοινό, τονίζοντας ότι ο Μίκης Θεοδωράκης κατάφερε κάτι μοναδικό: «Μέσα από τη μουσική του εξέφρασε όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια». Όπως ανέφερε, «ο Θεοδωράκης υπήρξε γεφυροποιός, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η τέχνη και ιδίως η μουσική μπορούν να ενώσουν εκεί όπου η ιστορία ή η πολιτική συχνά χωρίζουν». Κλείνοντας ο γενικός πρόξενος επεσήμανε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σημειώνοντας: «Μοιραζόμαστε κοινές μνήμες, πολιτιστικό πλούτο και μουσική παράδοση. Αυτά αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε σχέσεις φιλίας και αλληλοσεβασμού».Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, διακεκριμένοι Έλληνες και Τούρκοι εκπρόσωποι του πολιτισμού μίλησαν για το έργο και το πνεύμα του μεγάλου Έλληνα συνθέτη: Ο, μουσικολόγος και διευθυντής του Συλλόγου, η κ., μουσικολόγος και υπεύθυνη του Τομέα Ελληνικής Μουσικής του ίδιου Συλλόγου, καθώς και οεκδότης και συνιδρυτής της εταιρείας «Minoa».Πραγματοποιήθηκε μία υψηλού επιπέδου συζήτηση κατά την οποία, ο κ.τόνισε τη σημασία του έργου του Θεοδωράκη όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η κ. Βράκα αναφέρθηκε στο αρχείο του συνθέτη, το οποίο δώρισε ήδη από το 1997 στον Σύλλογοκαθώς και στην ψηφιοποίησή του, από το 2005, με στόχο να αξιοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εφαρμογών. Από πλευράς του, ο κ., εκδότης του βιβλίου του Αστέρη Κουτούλα «Από τις φυλακές στις αίθουσες συναυλιών: Ερωτήσεις στο Θεοδωράκη», εστίασε στο ενδιαφέρον του τουρκικού κοινού για το έργο και τη ζωή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η μαγνητοσκοπημένη συμμετοχή τού διεθνώς αναγνωρισμένου Τούρκου μουσικού και συγγραφέαο οποίος μίλησε για τη φιλία και τη συνεργασία του με τονκαθώς και για τον ρόλο της μουσικής ως κοινού πολιτιστικού κώδικα των δύο λαών. Ειδικότερα, ο κ. Λιβανελί αναφέρθηκε στις κοινές εμπειρίες και τους δρόμους τους, καθώς και στο βίωμα της συνύπαρξης και συνδημιουργίας με τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, ηη ερμηνεύτρια που ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης επέλεξε από τη νεότερη γενιά για να μεταλαμπαδεύει το έργο του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και μακροχρόνια συνεργάτιδά του, παρουσίασε αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη στα ελληνικά και άλλες γλώσσες. Με τη φωνή της ταξίδεψε το κοινό μέσα από εμβληματικές μελωδίες και κορυφαίες στιγμές της δημιουργίας του Θεοδωράκη, ενώ τη συνόδευσε ο διακεκριμένος Τούρκος πιανίστας Αλί Κοτς.