Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει συναυλία με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη
Που και πότε θα πραγματοποιηθεί
Με τα αθάνατα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη θα συναντηθεί ο Αντώνης Ρέμος, στις 11 Δεκεμβρίου, στη σκηνή του Christmas Theater, όπου θα φιλοξενηθεί μια μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον κορυφαίο συνθέτη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
«Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι» είναι ο τίτλος της μουσικής αυτής βραδιάς κατά τη διάρκεια της οποίας ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ερμηνεύσει τα πιο γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια του Μίκη.
Ο Αντώνης Ρέμος συναντήθηκε για πρώτη φορά με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη πριν από 20 χρόνια ενώ από τότε μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε συναυλίες της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» και έχει κάνει επανεκτελέσεις τραγουδιών του.
Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, θα προσεγγίσει το έργο του οικουμενικού συνθέτη με στόχο να το μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές.
Στη συναυλία θα τραγουδήσουν επίσης οι Apon, Ρένα Μόρφη και Άγγελος Θεοδωράκης ενώ κατά τη διάρκειά της η Παγκρήτιος Ένωσις θα τιμήσει τον Μίκη Θεοδωράκη με το κρητικό χορευτικό συγκρότημα «Δικταίοι Καστρινοί» και τον χοροδιδάσκαλο Γιώργο Φραγκάκη χορεύοντας, συμβολικά,ένα εμβληματικό τραγούδι του.
