HALF NOTE JAZZ CLUB – Οι φθινοπωρινές συναυλίες συνεχίζονται με δύο κορυφαίες εμφανίσεις!
Το Half Note Jazz Club συνεχίζει δυναμικά τη φετινή σεζόν με δύο σημαντικά μουσικά γεγονότα που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα και τη ζωντάνια της σύγχρονης jazz σκηνής
Ο σπουδαίος τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, όπου αφήνεται να περάσει την μουσική του οπτική μέσα από τα φίλτρα της πιο «ροκ» εποχής του μυθικού Miles Davis ή των θρυλικών Ευρωπαίων τρομπετιστών Nils Petter Molvaer κι Erik Truffaz και να γίνει ..Electric!
Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και οι εξαίρετοι μουσικοί του θα μας παρουσιάσουν ολοκαίνουργιες συνθέσεις που θα αποτελέσουν το υλικό για το επερχόμενο άλμπουμ του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου αλλά και παλιότερες, καθώς και διασκευές τραγουδιών των Pink Floyd και Radiohead. Με ήχους που άλλοτε αγγίζουν το drum n’ bass ή το hip hop, κι άλλοτε αντλούν έμπνευση από παραδοσιακούς ρυθμούς της Βόρειας Αφρικής, θα διαμορφώσουν ένα ξεχωριστό beat — γεμάτο ευαισθησία και πρωτοτυπία, όπως μας έχει συνηθίσει ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης.
Αμέσως μετά, μια σπουδαία διεθνής συνεργασία που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, θα αναθερμανθεί και θα αναβιώσει. Ο εκπληκτικός Βρεττανονιγηριανός βοκαλίστας, συνθέτης και τραγουδοποιός της soul και της jazz Ola Onabulé, με την συγκλονιστική φωνή και σκηνική παρουσία, συναντά στο Half Note Jazz Club τον κορυφαίο σαξοφωνίστα και συνθέτη Gilad Atzmon με το Ευρωπαϊκό του κουαρτέτο! Από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 3 Νοέμβρίου, ένα καινούριο εξαιρετικό project θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό χώρο του club.
Μ’ ένα πολύ μελετημένο ρεπερτόριο οι παραστάσεις περιλαμβάνουν τραγούδια από το τεράστιο κατάλογο του Ola Onabulé, κομμάτια που έχει επιλέξει ο Gilad Atzmon απ’ την συνεργασία J. Coltrane & J. Hartmann αλλά και πολλά ακόμη κομμάτια έκπληξη.
Δύο συναυλίες – δύο ξεχωριστές μουσικές προσεγγίσεις – στο ίδιο σημείο που εδώ και δεκαετίες κρατά ζωντανή την καρδιά της jazz στην Αθήνα.
Εισιτήρια: www.halfnote.gr
