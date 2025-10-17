Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Σε ιδιωτικό νοσοκομείο για σειρά προγραμματισμένων εξετάσεων, βρίσκεται ο Διονύσης Σαββόπουλος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται να πάρει εξιτήριο τη Δευτέρα.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός τα τελευταία χρόνια υποβάλλεται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους καθώς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», που κυκλοφόρησε στις αρχές του χρόνου, το 2020 διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ενώ συνέχισε, επί δύο χρόνια τη θεραπεία του με φαρμακευτική αγωγή.

«Παραμέρισα τη σκιά της αρρώστιας» γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του αναφερόμενος στην περιπέτεια της υγείας του γεγονός απόλυτα αληθές καθώς συνέχισε και συνεχίζει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες με την όρεξη και το πάθος που διαχρονικά τον διακρίνει.

