Η “Μεταμόρφωση” του Δημήτρη Παπαιωάννου μάγεψε το Ηρώδειο

Photo by Marianna Bisti

Photo by Julian Mommert

Photo by Maria Petinaraki

Photo by Studio Panoulis

Photo by Julian Mommert

Οι χιμαιρικές εικόνες και τα εύπλαστα σώματα που μετατρέπονται άλλοτε σε εικαστικά γεγονότα, άλλοτε σε κινητά σύμπαντα, πρωταγωνιστούν στον κόσμο του Δημήτρη Παπαιωάννου, ο οποίος δεν σταματά να μαγεύει και να παρασύρει, να μας κινητοποιεί χρόνια τώρα ταξιδεύοντας μας στον δικό του χωρόχρονο. Είναι ένας χωρόχρονος ονειρικός και ταυτόχρονα χθόνιος, που παρότι φέρει μέσα του την αρχαιότητα και την τελετουργία, δεν έχει σχέση με τη νοσταλγία καθώς επιστρέφοντας το παρελθόν προβάλλει εικόνες από το μέλλον. Αυτό, άλλωστε φανερώνει και ο τίτλος της παράστασης “THIS THAT KEEPS ON” που πιστοποιεί τη δική του προσωπική αρχαιολογία και ξεσήκωσε χτες το βράδυ τον κόσμο στο κατάμεστο Ηρώδειο σε μια μοναδική βραδιά-κόσμημα, φόρο τιμής του Δημήτρη Παπαιωάννου στον αγαπημένο του κόσμο των Κυκλάδων και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.Πρόκειται για μια σημαδιακή βραδιά, μια μοναδική fundraising εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη του ταξιδιού της “Μεταμόρφωσης” του Παπαιωάννου και ταυτόχρονα σημαίνει την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συγκυρία που λειτούργησε ως μοναδική συνάντηση και ως ένας ζωντανός, ζείδωρος διάλογος ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, που υποστηρίζουν αμφότεροι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο Δημήτρης Παπαιωάννου. Στη διάθεσή τους άλλωστε έχουν ένα υλικό που κερδίζει με την αιώνια φόρμα του, όπως είναι η απέριττη ομορφιά ενός κυκλαδικού ειδωλείου και ενός κλασικού αγάλματος που διαπερνούν τους αιώνες με την απέριττη και την αδάμαστη αντοχή τους. Είναι αυτή η πειθαρχία του ύφους που έχει υιοθετήσει με την επιβλητική του ακρίβεια ο Δημήτρης Παπαιωάννου ως δημιουργός και καλλιτέχνης.Γι αυτό και στην παράσταση αυτή είδαμε σημαντικές στιγμές από την πορεία και το αξιοθαύμαστο έργο του Δημήτρη Παπαιωάννου, από την τελετή των Ολυμπιακών μέχρι την εσωτερική μοναχικότητα του “Μέσα” και του “Πουθενά” και από την ειρωνική δυναμική του 'Δυο' μέχρι την απέριττη ομορφιά του “Μήδεια”. Είδαμε ξανά την καταστροφή του παλιού κόσμου με τη γη που μεταμορφώνεται σε νερό και αέρα, αυτή την παρμενίδεια δυναμική των στοιχείων που επαναφέρει με πολλαπλούς τρόπους στο προσκήνιο μαζί με τη δυναμική των σωμάτων. Τα πατώματα που σπάνε, το νερό που αναγεννά τον κόσμο είναι συστατικά στοιχεία μιας αρχαιολογική ανασκαφής και μια προσωπικής μυθιστορίας που ζουν ξανά τα μυθικά πρόσωπα, αυτά τα αρχαιοελληνικά ερμαφρόδιτα πλάσματα που αποτελούν και την προσωπική σφραγίδα του Έλληνα δημιουργού. Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά του πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.Τα τελευταία σαράντα χρόνια, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πολιτιστική ζωή της χώρας, επηρεάζοντας γενιές επισκεπτών. Όπως αναφέρουν και οι υπεύθυνοι του μουσείου “Με την παράσταση αυτή προσφέρει ακόμη περισσότερο στα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τοu: μια «Μεταμόρφωση» που θα ανανεώσει τη φυσική του παρουσία –δημιουργώντας ένα πολιτιστικό ορόσημο και ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο – και θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ένα μουσείο του μέλλοντος οφείλει να λειτουργεί εντός της δημόσιας σφαίρας. Τιμώντας την επέτειο των 40 χρόνων του, το Μουσείο θα αλλάξει εσωτερικά και εξωτερικά, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το κοινό του”.Στη fundraising εκδήλωση συμμετείχαν χιλιάδες θεατές, με την πολύτιμη υποστήριξη των οποίων -και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους ρόλου- το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου προσέφεραν 2000 εισιτήρια δωρεάν σε φοιτητές και σπουδαστές κρατικών σχολών θεάτρου, χορού, κινηματογράφου και καλών τεχνών όπως και σε σπουδαστές χορού ΑμεΑ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική βραδιά.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Μουσείο δημιούργησε μια συλλεκτική έκδοση 176 σελίδων με φωτογραφικό υλικό και κείμενα για την παράσταση και την πρωτοκυκλαδική τέχνη αλλά και μια σπάνια συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου για τη σχέση του με τις Κυκλάδες και τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Από τη Δευτέρα 6 Oκτωβρίου, η συζήτηση θα είναι διαθέσιμη στο www.cycladic.gr.