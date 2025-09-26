Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Το RE:KRETE Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου
Μια μουσική εμπειρία που ενώνει την κρητική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή, δημιουργώντας έναν ζωντανό πολιτιστικό διάλογο
Σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Κρήτης, καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα συναντιούνται στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου σε ένα φεστιβάλ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο: δύο ημέρες γεμάτες ρυθμό, φως και ενέργεια, με τη θάλασσα, τα ιστορικά τείχη και το Ενετικό Κάστρο του Ηρακλείου να μετατρέπονται σε σκηνικό μιας μοναδικής μουσικής εμπειρίας που θα ταρακουνήσει την πόλη.
Ο συνδημιουργός του RE:KRETE Festival, Kων/νος (Κωστής) Κεφαλογιάννης, σημειώνει:
''Το RE:KRETE Festival είναι μια μουσική γιορτή που φέρνει πιο κοντά την παράδοση και τον παλμό του σήμερα. Από την κρητική λύρα και το λαγούτο μέχρι τους DJs της νέας γενιάς, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Με έδρα το Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου, το φεστιβάλ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και φιλοδοξεί να γίνει το πολιτιστικό φινάλε του καλοκαιριού στην Κρήτη. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές μας που στηρίζουν έμπρακτα το όραμα και την δημιουργικότητα μας''
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν καταξιωμένους καλλιτέχνες, street food κρητική γαστρονομία, αλλά ακόμα και διαδραστικές δραστηριότητες όπως αγγειοπλαστική, που αναδεικνύουν τον πολιτισμό του νησιού με σύγχρονες προσεγγίσεις.
Όλες οι πληροφορίες και η προπώληση εισιτηρίων είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας more.com https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/rekrete-festival-enetiko-limani/
και στα social media του φεστιβάλ (Instagram: @rekrete_fest). (Tik Tok : https://www.tiktok.com/@rekrete_festival)
