Animasyros 2025: Ανοίγει τις πύλες του το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων

Βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του διεθνούς ανιμέισον, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της Αγοράς και πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων έρχονται στη Σύρο και σε εφτά νησιά των Κυκλάδων στο πλαίσιο τουπου θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνεικαταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films & Ταινιών Μεγάλου Μήκους), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί ητου ANIMASYROS 2025 στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την πανελλήνια πρεμιέρα της πολυβραβευμένης ταινίας Olivia & The Clouds (Olivia & Las Nubes) του ιδιαίτερα ταλαντούχου storyteller Tomás Pichardo Espaillat, παρουσία του σκηνοθέτη. Μία συμπαραγωγή Δομινικανής Δημοκρατίας και Ισπανίας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο.Την ίδια μέρα, θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη”. Πρόκειται για την έκτη ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99,2 όπου η ζωή πολυαγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους, γίνεται ταινία ανιμέισον από ανερχόμενους σκηνοθέτες. Ένα animated biopic αφιερωμένο στον σπουδαίο δημιουργό, το οποίο αντλεί έμπνευση από δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μουσικά θέματα που συνέθεσε ο Θεοδωράκης, τους σχεδόν ονειρικούς Χαρταετούς και το επιβλητικό, γήινο Χασαποσέρβικο.Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης Σύρου με ένα μεγάλο πάρτι.Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Για δεύτερη χρονιά φέτος, το ANIMASYROS, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ταξιδεύει με προβολές και εκτός Σύρου, σε εφτά παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο.H τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων.Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο μεγάλο πάρτι του Φεστιβάλ, αυτή τη φορά στο Pavone Syros. Τις μουσικές επιλέγει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, διευθυντής του Kosmos 93.6, αντλώντας έμπνευση από την κεντρική θεματική του φετινού ANIMASYROS.Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου με την avant-premiere της τεράστιας επιτυχίας παγκοσμίως Ne Zha 2, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της NEO Films. Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.Τη χρονιά της ενηλικίωσής του, το ANIMASYROS έχει την τιμή να φιλοξενήσει την κορυφαία μορφή του ανεξάρτητου αμερικανικού ανιμέισον, τον θρυλικό σκηνοθέτη Bill Plympton. Γνωστός για το απόλυτα προσωπικό του στυλ, βραβευμένος – μεταξύ άλλων – στις Κάννες και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες Your Face και Guard Dog, ο Plympton έχει συνεργαστεί με την Madonna, τον Kanye West, τους Simpsons αλλά και με εμβληματικά έντυπα, όπως το New Yorker. O πρώτος καλλιτέχνης που σχεδιάζει εξ ολοκλήρου στο χέρι ταινίες μεγάλου μήκους, μια ζωντανή ιστορία του ανιμέισον, ο Plympton έρχεται στη Σύρο για να μας μυήσει στον μαγικό, σουρεαλιστικό κόσμο του μέσα από δέκα έργα του – ανάμεσά τους τα αριστουργήματα Your Face και Cheatin’ – καθώς και μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον creative masterclass στο πλαίσιο της Αγοράς.