Η musicAeterna Byzantina στο φεστιβάλ κλασικής μουσικής Κουφονησίων
Αφιερωμένο στο Γενέσιον της Θεοτόκου, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ύμνους και ψαλμούς
Η musicAeterna byzantina, θα παρουσιάσει μια συναυλία βυζαντινής ψαλτικής παράδοσης, υπό την διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή και σολίστ την παγκοσμίου φήμης Λιβανέζα ερμηνεύτρια βυζαντινής μουσικής Ριμπάλ Ουέχμπε.
Αφιερωμένο στο Γενέσιον της Θεοτόκου, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ύμνους και ψαλμούς που θα αντηχήσουν στον ιστορικό ναό για πρώτη φορά, δημιουργώντας μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα πνευματικής ανάτασης.
Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Θεόδωρος Κουρεντζής
Χοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής
Σολίστ: Ριμπάλ Ουέχμπε
*Είσοδος ελεύθερη
«Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου»
Η musicAeterna Byzantina παρουσιάζει τη βυζαντινή μουσική παράδοση συμμετέχοντας σε ένα μουσικό οδοιπορικό που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει έως τον 21ο αιώνα, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ακουστεί αρχαιοελληνική μουσική, βυζαντινό μέλος, μεσαιωνική και αναγεννησιακή μουσική, παραδοσιακό ρεπερτόριο, καθώς και έργα Ιάννη Ξενάκη & Γιώργου Κουμεντάκη.
• Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, 17.30 | Νήσος Κέρος
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό θεατών, κατόπιν προσκλήσεως και θα μεταδοθεί διεθνώς σε μαγνητοσκόπηση, επιδιώκοντας την ευρεία απήχηση του εγχειρήματος.
• Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 | Κουφονήσι, Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου
Επαναληπτική συναυλία «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου»
*Είσοδος ελεύθερη
*Αντί εισιτηρίου: εθελοντικές δωρεές υπέρ Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Κουφονησίων, για την ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών.
Λίγα λόγια για τη musicAeterna byzantina
Η musicAeterna Byzantina ιδρύθηκε το 2018 από τον διεθνώς καταξιωμένο μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, ως μέλος της «οικογένειας» της musicAeterna. Απαρτίζεται από πτυχιούχους Έλληνες και Κύπριους επαγγελματίες χορωδούς, διακεκριμένους για την καθαρότητα της φωνής, την αυθεντικότητα του ύφους και την εσωτερική ερμηνευτική ένταση. Στα επτά χρόνια της ύπαρξής της, η χορωδία έχει πείσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά και αυστηρά ακροατήρια, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ το 2021.
Το σύνολο εστιάζει στην τελειοποίηση του ηχοχρώματος, στον φωνητικό έλεγχο, στο αυστηρό εκκλησιαστικό ύφος, και κυρίως στη μυσταγωγική δύναμη της ερμηνείας.
Χοράρχης της είναι ο Αντώνιος Κουτρουπής, απόφοιτος του Κονσερβατορίου της Αγίας Πετρούπολης και πρώην Πρωτοψάλτης επί πέντε έτη στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βενετίας. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος του έχει απονείμει το Οφφίκιο του Άρχοντος Μαΐστορος του Οικουμενικού Θρόνου.
Συμμετοχές: Ντιάγκιλεφ Φεστιβάλ, 2019 Sainte Chapelle de Paris – Opera Φεστιβάλ, 2019, Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ, Αύγουστος 2021, Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, Σεπτέμβριος 2024, 3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Απρίλιος 2025.
Μέγας Δωρητής της musicAeterna byzantina: ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ
