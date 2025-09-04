«Το Σταυροδρόμι»: Η μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Παπαδάκη ανεβαίνει στο Ηράκλειο

Τετάρτη

Τοείναι ένα θεατρικό έργο με πρωτότυπη μουσική που φέρνει στο φως μια σχεδόν άγνωστη, μα ιστορική συνάντηση: εκείνη του, του αδερφού του,, του(El Greco), του αδερφού τουκαι του! Η παράσταση θα ανέβει για μια φορά την10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου Aίθουσα Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού. Είσοδος ελεύθερη.Βασισμένο σε πολυετή έρευνα, το έργο αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου πέντε μεγάλων μορφών της Αναγέννησης, οι οποίοι, πέρα από τη διεθνή τους φήμη, μοιράζονταν κρητική καταγωγή, εμπειρίες πολέμου και ελευθερίας, και ένα πάθος για την τέχνη που τους ένωσε στο ίδιο Σταυροδρόμι με τον μεγάλο Ισπανό λογοτέχνη, Μιγκέλ ντε Θερβάντες.Το «Σταυροδρόμι» συνδυάζει μέσω της πρωτοποριακής και πάντα ιδιαίτερης σκηνοθετικής γραμμής του Αντώνη Διαμαντή, δραματικό λόγο, πρωτότυπη μουσική, ζωντανές ερμηνείες καταξιωμένων ηθοποιών του Ελληνικού θεάτρου και video art, φωτίζοντας τη συνάντηση που παρέμεινε στη σκιά της ιστορίας. Νέα στοιχεία και δεδομένα της ζωής και της δράσης των ανδρών αυτών της Αναγέννησης, παρουσιάζονται στη θεατρική σκηνή και αποκαλύπτονται στα μάτια των θεατών!Μάνος ΠαπαδάκηςΑντώνης ΔιαμαντήςΝίκος Ορφανός / Βασίλης Κούκουρας / Σταύρος Νικολαΐδης / Βαγγέλης Λιοδάκης / Ιάσων Χριστοδούλου / Ειρήνη Κουτσάκη / Μαρία Σαριτσάμη.Άννα ΜαχαιριανάκηΜαρία ΠαπαδάκηΓιάννης ΣμαραγδήςΚοντάκης Γιάννης- ηλ.μπάσο, Πολύδωρος Φραντζεσκάκης-τύμπανα, Ζαχάρης Σπυριδάκης-λύρα, Στρατάκης Νίκος-λαούτο, Νικόλας Χριστόπουλος-κρουστά, Νίκος Ανωγειανακης-λύρα, Γιώτης Κιουρτσόγλου-ηλ.μπάσο, Τζωρτζάκης Γιώργος-ηλ.μπάσο, Αποστόλης Γιασλακιωτης-ηλ. κιθάρες, Μάνος Παπαδάκης-ακ. & κλ. κιθάρες.Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στομε ηχολήπτη τον: Δρ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Γεώργιος Τ. Τσερεβελάκης