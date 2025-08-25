«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Οι δέκα τελευταίες καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
Σε Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Ναύπλιο, Καρδίτσα, Ερέτρια, Νεμέα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Σάμο και Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο
Ξεχωριστές μουσικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές δράσεις και χορό σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, σε Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Ναύπλιο, Καρδίτσα, Ερέτρια, Νεμέα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Σάμο και Ηράκλειο, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της όγδοης και τελευταίας εβδομάδας του θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025».
Από σήμερα μέχρι και τις 31 Αυγούστου το κοινό, εγχώριο αλλά και ξένο, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που συνδέονται με τον θεματικό άξονα «Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες», δωρεάν, πληρώνοντας μόνο το αντίτιμο εισόδου στον χώρο, όπου υπάρχει.
Πιο συγκεκριμένα, στις 25 και 26 Αυγούστου, στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, ο Μανώλης Μητσιάς και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη θα παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση «Έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω να πετάξω…», ένα αφιέρωμα στους ποιητές των τραγουδιών. Τις ίδιες ημέρες, στη Φορτέτσα Ρεθύμνου, τα Υπόγεια Ρεύματα θα παρουσιάσουν τη συναυλία Η ποίηση στη μουσική: Κρυμμένη ποίηση | Μυστική συναυλία, ενώ στο Φρούριο Παλαμηδίου, ο Θοδωρής Γκόνης σκηνοθετεί τη μουσική παράσταση Ove vai? Konte Nano, Ove vai?: Το λεμονοπεριβόλι του Δαμαλά.
Στις 26 και 27 Αυγούστου, στο Κονάκι Προδρόμου στην Καρδίτσα, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Παρόλες: Πώς τα τραγούδια του χθες συνομιλούν με το σήμερα; από το μουσικοθεατρικό σχήμα Κατά-φωνή. Τις ίδιες ημέρες, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας, θα εγκαινιαστεί η έκθεση της Μαρίας Μαυροπούλου Model Collapse: Love you, bye, η οποία διαπραγματεύεται αντιστοιχίες ανάμεσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και την τεχνητή νοημοσύνη.
Στις 27 και 28 Αυγούστου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, θα παρουσιαστεί η παράσταση χορού «Οικειοποιήσεις: Ανασκαφή της κίνησης», σε χορογραφία της Μαριέλας Νέστορα / YELP DANCE Co.
Στις 28 και 29 Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστεί το έργο «Μητέρα αράχνη», ένα εικαστικό-θεατρικό-μουσικό δρώμενο, που περιλαμβάνει δώδεκα σύγχρονα έργα υφαντικής τέχνης, επιλεγμένα και επιμελημένα από την Ίριδα Κρητικού. Τη σύλληψη και σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Γιανναράκος.
Στις 30 και 31 Αυγούστου, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025 του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» ολοκληρώνεται με τρεις παραγωγές: Στο Κάστρο Λαμίας θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση «Οι πολιτείες του Λεό Ραπίτη», σε διασκευές και μουσική επιμέλεια του Μιχάλη Παπαπέτρου. Στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο) θα κάνει πρεμιέρα το δραματικό ειδύλλιο« Ο μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περεσιάδ»η από τη bijoux de kant, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη ενώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Οι ρίζες της πορτοκαλιάς», σε σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Γούση.
Για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού ΕΔΩ.
