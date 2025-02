Ιλίε Ναστάζε, ο εκρηκτικός τενίστας: Οι σκοτεινές στιγμές, οι 5 γάμοι και το παρατσούκλι Nasty

Το «Nasty: More than just tennis» που θα προβληθεί στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης εξερευνά τις θριαμβευτικές στιγμές και τις πτώσεις του διάσημου αθλητή