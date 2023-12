Γιώργος Λάνθιμος: Έτοιμος να σαρώσει και τις Χρυσές Σφαίρες - Επτά υποψηφιότητες για το «Poor Things»

Anatomy of a FallKillers of the Flower MoonMaestroOppenheimerPast LivesThe Zone of InterestAirAmerican FictionBarbieThe HoldoversMay DecemberPoor ThingsBradley Cooper — MaestroGreta Gerwig — BarbieYorgos Lanthimos — Poor ThingsChristopher Nolan — OppenheimerMartin Scorsese — Killers of the Flower MoonCeline Song — Past LivesAnnette Bening, NyadLily Gladstone, Killers of the Flower MoonSandra Huller, Anatomy of a FallGreta Lee, Past LivesCarey Mulligan, MaestroKaylee Spanney, PriscillaFantasia Barrino, The Color PurpleJennifer Lawrence, No Hard FeelingsNatalie Portman, May DecemberMargot Robbie, BarbieEmma Stone, Poor ThingsEmily Blunt, OppenheimerDanielle Brooks, The Color PurpleJodie Foster, NyadJulianne Moore, May DecemberRosamund Pike, SaltburnDa’Vine Joy Randolph, The HoldoverBradley Cooper, MaestroLeonardo DiCaprio, Killers of the Flower MoonColman Domingo, RustinBarry Keoghan, SaltburnCillian Murphy, OppenheimerAndrew Scott, All of Us StrangersNicolas Cage, Dream ScenarioTimothée Chalamet, WonkaMatt Damon, AirPaul Giamatti, The HoldoversJoaquin Phoenix, Beau Is AfraidJeffrey Wright, American FictionWillem Dafoe, Poor ThingsRobert De Niro, Killers of the Flower MoonRobert Downey Jr., OppenheimerRyan Gosling, BarbieCharles Melton, May DecemberMark Ruffalo, Poor ThingsBarbiePoor ThingsOppenheimerKillers of the Flower MoonPast LivesAnatomy of a FallJerskin Fendrix, Poor ThingsLudwig Göransson, OppenheimerJoe Hisaishi, The Boy and the HeronMica Levi, The Zone of InterestDaniel Pemberton, Spider-Man: Across the Spider-VerseRobbie Robertson, Killers of the Flower MoonΚαλύτερο Τραγούδι“Addicted to Romance,” Bruce Springsteen (She Came to Me)“Dance the Night,” Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt (Barbie)“I’m Just Ken,” Mark Ronson & Andrew Wyatt (Barbie)“Peaches,” Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond & John Spiker (The Super Mario Bros. Move)“Road to Freedom,” Lenny Kravitz (Rustin)“What Was I Made For?” Billie Eilish & Finneas (Barbie)The Boy and the HeronElementalSpider-Man: Across the Spider-VerseSuzumeThe Super Mario Bros. MovieWishAnatomy of a Fall (Γαλλία)Io Capitano (Ιταλία)Past Lives (ΗΠΑ)Society of the Snow (Ισπανία)The Zone of Interest (Μεγάλη Βρετανία)BarbieGuardians of the Galaxy Vol. 3John Wick: Chapter 4Mission: Impossible – Dead Reckoning Part OneOppenheimerSpider-Man: Across the Spider-VerseTaylor Swift: The Eras TourThe Super Mario Bros. Movie1923 (Paramount+)The Crown (Netflix)The Diplomat (Netflix)The Last of Us (HBO)The Morning Show”(Apple TV+)Succession (HBO)Abbott Elementary (ABC)Barry (HBO/Max)The Bear (FX)Jury Duty (Amazon Freevee)Only Murders in the Building (Hulu)Ted Lasso (Apple TV+)All the Light We Cannot See (Netflix)Beef (Netflix)Daisy Jones & the Six (Prime Video)Fargo (FX)Fellow Travelers (Showtime)Lessons in Chemistry (Apple TV+)Helen Mirren, 1923Bella Ramsey, The Last of UsKeri Russell, The DiplomatSarah Snook, SuccessionImelda Staunton, The CrownEmma Stone, The CurseBrian Cox, SuccessionKieran Culkin, SuccessionGary Oldman, Slow HorsesPedro Pascal, The Last of UsJeremy Strong, SuccessionDominic West, The CrownRachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. MaiselQuinta Brunson, Abbott ElementaryAyo Edebiri, The BearElle Fanningm The GreatSelena Gomez, Only Murders in the BuildingNatasha Lyonne, Poker FaceBill Hader, BarrySteve Martin, Only Murders in the BuildingJason Segel, ShrinkingMartin Short, Only Murders in the BuildingJason Sudeikis, Ted LassoJeremy Allen White, The Bear