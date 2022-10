Χρυσές Νύχτες 2022: 36 σκηνοθέτες, 35 ταινίες, 30 χώρες

Κλείσιμο

Do Not Feed The Pigeons, Antonin Niclass (Ηνωμένο Βασίλειο – 9’)Bullmastiff, Anastasiya Bukovska (Ουκρανία – 25’)19:30 – Μέρος 2https://www.eventbrite.com/e/432947917877In Between, Ana Pasti (Ρουμανία – 21’)Wild Minds, Hannah Elbke (Δανία – 29’)Moço, Bernardo Lopes (Πορτογαλία – 14’)Maestrale, Nico Bonomolo (Ιταλία – 10’)Gör, Anna Roller (Γερμανία – 10’)Address Unknown, Nadine Cloete (Νότια Αφρική – 27’)22:00 – Μέρος 3https://www.eventbrite.com/e/432960706127Από το Μπαλκόνι, Άρης Καπλανίδης (Ελλάδα – 12’)Sprötch, Xavier Seron (Βέλγιο – 21’)The Windshield Wiper, Alberto Mielgo (ΗΠΑ – 15’)Pantser, Jan Verdijk (Ολλανδία – 21’)Bisho, Pablo Giles (Μεξικό – 25’)Σάββατο 15 Οκτωβρίου17:00 – Μέρος 4https://www.eventbrite.com/e/432966744187Folie Douce, Folie Dure, Marine Laclotte (Γαλλία – 18’)Die Waschmaschine, Dominik Hartl (Αυστρία – 24’)Binge Loving, Thomas Deknop (Βέλγιο – 22’)Man With Doves, Lina Maria Mannheimer (Σουηδία – 14’)Les Mauvais Garçons, Elie Girard (Γαλλία – 40’)19:30 – Μέρος 5https://www.eventbrite.com/e/432969422197Über Wasser, Jela Hasler (Ελβετία – 12’)The Accident, Omri Dekel-Kadosh (Ισραήλ – 31’)La Saison des Hibiscus, Éléonore Goldberg (Κεμπέκ, Καναδάς – 10’)Maalbeek, Ismaël Joffroy Chandoutis (Γαλλία – 16’)The Bouncer, Aleksi Salmenperä (Φινλανδία – 11’)Filhas de Lavadeiras, Edileuza Penha de Souza (Βραζιλία – 22’)21:30 – Μέρος 6https://www.eventbrite.com/e/432970786277Seed of Hope, Claude Kongs (Λουξεμβούργο – 12’)Mama, Pablo de la Chica (Ισπανία – 30’)Love, Dad, Diana Cam Van Nguyen (Τσεχία – 13’)Το Βανκούβερ, Άρτεμις Αναστασιάδου (Ελλάδα – 23’)Rough, Adam Patterson & Declan Lawn (Ιρλανδία – 14’)Hot Flash, Thea Hollatz (Καναδάς – 10’)Γενικές πληροφορίες* Η ηλεκτρονική κράτηση θέσεων ξεκινά την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, στις 09:00 στο ifg.eventbrite.com. Οι κρατημένες θέσεις θα αποδεσμεύονται 15 λεπτά πριν την έναρξη της κάθε προβολής.* Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους με ελληνικούς υπότιτλους