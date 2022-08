Queen: Αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα στο Faliro Summer Theater

Κλείσιμο

Το μουσικό φαινόμενο, η ιστορία του συγκροτήματος που άφησε εποχή στην παγκόσμια μουσική χάρη στην ανεπανάληπτη φωνή τουκαι το ταλέντο των υπόλοιπων μελών του, αναβιώνει στην Αθήνα. Οι, η καλύτερηστο κόσμο, θα κάνουν μια στάση στη χώρα μας και στο, στις 21 Σεπτεμβρίου για να μάς θυμίσουν τις πιο εμβληματικές στιγμές της θρυλικής μπάντας.Η εκπληκτική ομοιότητα των μελών της μπάντας με τα αυθεντικά και οι μοναδικές ερμηνείες τους δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της ροκ μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στην αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen.The Bohemians δημιουργήθηκαν το 1996 και εδώ και 26 χρόνια παρουσιάζουν ένα μοναδικό show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος, αποδεικνύοντας ότι είναι το πιο δυναμικό και συναρπαστικό Queen Tribute Band!.Μέσα από ένα εκρηκτικό live με τις επιτυχίες των Queen , με τον τραγουδιστή Rob Cober που αποδίδει πιστά την σκηνική παρουσία του Φρέντι Μέρκιουρι , τον Christopher Gregory , ο οπoίος όχι μόνο μοιάζει εκπληκτικά στον Brian May, αλλά παίζει την κιθάρα με μια φανταστική δεξιότητα όπως ακριβώς το είδωλο του , παρασύρουν και μαγνητίζουν το κοινό που τραγουδά ενθουσιασμένο μαζί τους στο φινάλες «We Will Rock You» και «We Are the Champions».