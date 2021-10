Ακυκλοφόρητα πλάνα της ταινίας «In The Mood For Love» βγαίνουν σε δημοπρασία ως NFT

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Wong Kar Wai θέτει σε δημοπρασία ως NFT ακυκλοφόρητα πλάνα της αγαπημένης ταινίας «In The Mood For Love». Ηθα λάβει χώρα στις 9 Οκτωβρίου στου Sotheby's Hong Kong και η συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη και του οίκου δημοπρασιών σηματοδοτεί τα 30 χρόνια της Jet Tone Films της εταιρείας παραγωγών του Wong. Eίναι ηστον κόσμο των NFTs και πρόκειται για το πρώτο ασιατικό κινηματογραφικό NFT που προσφέρεται από έναν διεθνή οίκο δημοπρασιών.Το έργο τέχνης, με τίτλο, είναι σπάνια γυρίσματα με τους σταρ της ταινίας, τον Tony Leung και τη Maggie Cheung από την πρώτη ημέρα της παραγωγής. Οι δυο τους υποδύονται χαρακτήρες αξιοσημείωτα διαφορετικούς από τους ρόλους τους στην ολοκληρωμένη ταινία. «Όλη η δημιουργία ξεκινά από μια και μόνη ιδέα» αναφέρει, σε ανακοίνωση ο Wong. «Από πού ξεκίνησε η πρώτη σκέψη του “In The Mood For Love”; Δύσκολο να πει κανείς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το ότι ηήταν η πρώτη μέρα που έβαλα σε δράση αυτή τη σκέψη. Η πρώτη μέρα κάθε κινηματογραφικής παραγωγής είναι σαν το πρώτο σου ραντεβού με την ερωμένη των ονείρων σου – είναι γεμάτη άγχος και χαρά, σαν να κάνεις πατινάζ σε λεπτό πάγο. Ένα βέλος δεν γυρνάει ποτέ πίσω στο τόξο του·εδώ και 20 χρόνια,Σήμερα, σε μια ολοκαίνουργια φόρμα, είμαστε σε θέση να δώσουμε αιώνια διάσταση σε αυτή την πρώτη μέρα. Στον κόσμο του blockchain, αυτό το βέλος μπορεί να ξεκινήσει μια καινούργια πορεία».Ένα teaser για το NFT δείχνει τον Leung να καπνίζει ένα τσιγάρο φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου, ενώ η Cheung λέει «Τώρα ξέρω τι πράγμα είναι η αγάπη. Έλα σπίτι μου απόψε».Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 20 Μαΐου του 2020 στις Κάννες, ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα και τελικάκαι ο Tony Leung το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού. Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει επίσης και ένα δερμάτινο που φορούσε ο Leslie Cheung στην ταινία «Happy Together» (1997) του Wong. Την επομένη, τη 10η Οκτωβρίου, o Sotheby's θα φιλοξενήσει δημοπρασία αφιερωμένη στα αρχεία της Jet Tone Films με 30 συλλεκτικά αντικείμενα που διάλεξε ο ίδιος ο Wong Kar Wai.