Hyundai: Προσεχώς 41 νέα μοντέλα

Η

παρουσίασε στην Ημέρα Επενδυτών το πλάνο της για τα επόμενα χρόνια, θέτοντας ως στόχο τις

και ταυτόχρονα τη βελτίωση της κερδοφορίας της.



Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται μια ιδιαίτερα εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας, με περισσότερα από 100 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή τους παγκοσμίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το νέο Elantra, το Ioniq 3, το νέο Tucson και το Tucson Hybrid, καθώς και ένα νέο B-SUV για την ευρωπαϊκή αγορά. Η

θα διευρύνει την παρουσία της σε κατηγορίες στις οποίες μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη παρουσία, μεταξύ άλλων με ένα μεσαίο pickup και



Στην Ευρώπη, η εταιρεία θέλει έως το 2030 να καλύπτει το 85% της αγοράς με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα και να αυξήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων σε περισσότερες από 420.000 μονάδες ετησίως, από τις 116.000 που παρέδωσε το 2025.



Η ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας προϊοντικής στρατηγικής της Hyundai, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές. Μέχρι το 2030, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει ή να ανανεώσει συνολικά 41 μοντέλα στη Γηραιά Ήπειρο.

Το νέο Ioniq 3, που ξεκινά την εμπορική του πορεία μέσα στον Αύγουστο (τον Οκτώβρη στην Ελλάδα), προσφέρει αυτονομία έως 497 χλμ. και εγκαινιάζει στην Ευρώπη το νέο σύστημα πολυμέσων Pleos Connect.

Θα ακολουθήσει ένα νέο, μικρό ηλεκτρικό SUV ειδικά σχεδιασμένο για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ στο πλάνο περιλαμβάνεται και ένα μεσαίο ηλεκτρικό SUV.





Ωστόσο, η Hyundai δεν θα περιοριστεί μόνο στα ηλεκτρικά. Στη γκάμα θα προστεθεί και το νέο i20, το οποίο θα βασίζεται σε μια εκδοχή του μοντέλου που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Βραζιλία. Παράλληλα, αναμένεται ένα μεγαλύτερο SUV που θα αντικαταστήσει το Tucson, το οποίο αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο της Hyundai στην Ευρώπη.

Στο ευρωπαϊκό πλάνο περιλαμβάνονται επίσης νέα επαγγελματικά μοντέλα, ενώ η Hyundai εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει στην Ευρώπη και το Santa Fe EREV. Η συγκεκριμένη έκδοση range-extender θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ και αναμένεται να συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση με σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία.

Ταυτόχρονα, ο κορεάτικος όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στην Ευρώπη και μέσω της premium μάρκας Genesis, η οποία θα εμπλουτίσει σταδιακά τη γκάμα της με νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Η εταιρεία έχει ήδη διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με την είσοδό της σε νέες χώρες μέσα στο 2026.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά και την τεχνολογία. Η Hyundai εξελίσσει τα Software-Defined Vehicles, με το Pleos Connect και την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο, ενώ έχει θέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την αυτόνομη οδήγηση.





Από το 2028, το πρώτο μοντέλο μαζικής παραγωγής με SDV αρχιτεκτονική αναμένεται να διαθέτει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2+, με την εταιρεία να στοχεύει σταδιακά έως και στο Επίπεδο 4. Στον τομέα των ηλεκτρικών, η Hyundai αναπτύσσει επίσης νέες μπαταρίες, με στόχο τη μείωση του κόστους και του χρόνου φόρτισης.

Παράλληλα, εξελίσσει ένα σύστημα διαχείρισης μπαταρίας βασισμένο στο cloud, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της κατά μέσο όρο 20% έως το 2028. Το πλάνο συμπληρώνεται από την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 1,27 εκατ. μονάδες έως το 2030, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, την Ινδία και την Κορέα.

Την ίδια στιγμή, η Hyundai θα συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτική και αυτόνομα οχήματα, με τα πρώτα Ioniq 5 που προορίζονται για υπηρεσίες robotaxi να αναμένονται από το τέταρτο τρίμηνο του 2026.