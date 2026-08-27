Hyundai: Προσεχώς 41 νέα μοντέλα

Η εταιρεία επιταχύνει την πλήρη ανανέωση της γκάμας της, με περισσότερα από 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα να λανσάρονται στην ευρωπαϊκή αγορά έως το 2030.
UPD:
Η Hyundai παρουσίασε στην Ημέρα Επενδυτών το πλάνο της για τα επόμενα χρόνια, θέτοντας ως στόχο τις 5,55 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως έως το 2030 και ταυτόχρονα τη βελτίωση της κερδοφορίας της.
Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται μια ιδιαίτερα εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας, με περισσότερα από 100 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή τους παγκοσμίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το νέο Elantra, το Ioniq 3, το νέο Tucson και το Tucson Hybrid, καθώς και ένα νέο B-SUV για την ευρωπαϊκή αγορά. Η Hyundaiθα διευρύνει την παρουσία της σε κατηγορίες στις οποίες μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη παρουσία, μεταξύ άλλων με ένα μεσαίο pickup καινέα ελαφρά επαγγελματικά μοντέλα.
Στην Ευρώπη, η εταιρεία θέλει έως το 2030 να καλύπτει το85% της αγοράς με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμακαι να αυξήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων σε περισσότερες από420.000 μονάδες ετησίως, από τις 116.000 που παρέδωσε το 2025.
Η ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας προϊοντικής στρατηγικής τηςHyundai, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές. Μέχρι το2030, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει ή να ανανεώσει συνολικά41 μοντέλαστη Γηραιά Ήπειρο.
Τονέο Ioniq 3, που ξεκινά την εμπορική του πορεία μέσα στον Αύγουστο (τον Οκτώβρη στην Ελλάδα), προσφέρει αυτονομίαέως 497 χλμ.και εγκαινιάζει στην Ευρώπη το νέο σύστημα πολυμέσων Pleos Connect.
Θα ακολουθήσει ένανέο, μικρό ηλεκτρικό SUVειδικά σχεδιασμένο για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ στο πλάνο περιλαμβάνεται και έναμεσαίο ηλεκτρικό SUV.
Ωστόσο, η Hyundaiδεν θα περιοριστεί μόνο στα ηλεκτρικά. Στη γκάμα θα προστεθεί και το νέο i20, το οποίο θα βασίζεται σε μια εκδοχή του μοντέλου που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Βραζιλία. Παράλληλα, αναμένεται έναμεγαλύτερο SUV που θα αντικαταστήσει το Tucson, το οποίο αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο της Hyundai στην Ευρώπη.
Στο ευρωπαϊκό πλάνο περιλαμβάνονται επίσης νέα επαγγελματικά μοντέλα, ενώ ηHyundaiεξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει στην Ευρώπη και τοSanta Fe EREV. Η συγκεκριμένη έκδοση range-extender θα κατασκευάζεται στιςΗΠΑκαι αναμένεται να συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση μεσημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία.
Ταυτόχρονα, ο κορεάτικος όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στην Ευρώπη και μέσω τηςpremium μάρκας Genesis, η οποία θα εμπλουτίσει σταδιακά τη γκάμα της με νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Η εταιρεία έχει ήδη διευρύνει την παρουσία της στηνευρωπαϊκή αγοράμε την είσοδό της σενέες χώρεςμέσα στο 2026.
Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά και την τεχνολογία. ΗHyundaiεξελίσσει ταSoftware-Defined Vehicles, με το Pleos Connect και τηντεχνητή νοημοσύνηνα αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο, ενώ έχει θέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την αυτόνομη οδήγηση.
Από το2028, το πρώτο μοντέλο μαζικής παραγωγής με SDV αρχιτεκτονική αναμένεται να διαθέτει τεχνολογίααυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2+, με την εταιρεία να στοχεύει σταδιακά έως και στο Επίπεδο 4. Στον τομέα των ηλεκτρικών, ηHyundaiαναπτύσσει επίσηςνέες μπαταρίες, με στόχο τη μείωση του κόστους και του χρόνου φόρτισης.
Παράλληλα, εξελίσσει ένα σύστημα διαχείρισης μπαταρίαςβασισμένο στο cloud, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής τηςκατά μέσο όρο 20%έως το 2028. Το πλάνο συμπληρώνεται από την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότηταςκατά 1,27 εκατ. μονάδες έως το 2030, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, την Ινδία και την Κορέα.
Την ίδια στιγμή, ηHyundaiθα συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης,ρομποτική και αυτόνομα οχήματα, με τα πρώταIoniq 5που προορίζονται για υπηρεσίεςrobotaxiνα αναμένονται από το τέταρτο τρίμηνο του 2026.