Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για το νέο Dodge Charger

Το νέο Dodge Charger κάνει το επίσημο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, με την KW Automotive, επίσημη εισαγωγική εταιρεία της Dodge για την Γηραιά Ήπειρο, να ανοίγει το βιβλίο παραγγελιών στη Γερμανία.





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Η νέα γενιά του φημισμένου muscle car διατίθεται σε δύο αμαξώματα, κουπέ και σεντάν, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Daytona και την θερμική Sixpack. Και στις δύο περιπτώσεις η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς, ενώ ως βάση έχει χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα STLA Large του ομίλου Stellantis.Το σημαντικότερο νέο πάντως είναι ότι το νέο Charger έρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά δεν θα διατίθεται με τον V8 κινητήρα. Για τους παραδοσιακούς φίλους της αμερικανικής σχολής, η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή είναι αναμφίβολα η έκδοση Sixpack, με τον εν σειρά 6κύλινδρο twin-turbo κινητήρα της Stellantis, Hurricane, ο οποίος προσφέρεται σε δύο επίπεδα ισχύος.Στην έκδοση R/T αποδίδει 420 ίππους, επιταχύνοντας από 0-96 χλμ./ώρα σε 4,6 δλ., ενώ για το «0-400 μέτρα» χρειάζεται μόλις 12,9 δλ. Στην κορυφαία Scat Pack η ισχύς ανεβαίνει στους 550 ίππους, με το 0-96 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 3,9 δλ. και το «0-400 μέτρα» σε 12,2 δλ.Παρά το γεγονός ότι η τετρακίνηση είναι στάνταρ, ο οδηγός μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να μετατρέψει το Charger σε πισωκίνητο. Παράλληλα, υπάρχουν λειτουργίες όπως το πέντε επιπέδων Launch Control και το Line Lock, για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν στο μάξιμουμ τις δυνατότητες του αυτοκινήτου και να διαπιστώσουν τις αντοχές των ελαστικών.Το ηλεκτρικό Charger Daytona διατίθεται σε εκδόσεις R/T και Scat Pack. Η πρώτη αποδίδει 400 kW (536 ίπποι), ενώ η δεύτερη έχει ισχύ 500 kW (670 ίπποι). Και οι δύο ηλεκτρικές εκδόσεις χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική 400V και μπαταρία με χωρητικότητα 100,5 kWh. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 350 kW, ενώ υπό ιδανικές συνθήκες η φόρτιση από 20% έως 80% απαιτεί περίπου 27 λεπτά.