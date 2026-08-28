Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για το νέο Dodge Charger

Το νέας γενιάς αμερικάνικο muscle car ξεκινά την ευρωπαϊκή του πορεία, αρχής γενομένης από την Γερμανία, σε δύο αμαξώματα και δύο επιλογές κινητήρων.
Το νέο Dodge Charger κάνει το επίσημο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, με την KW Automotive, επίσημη εισαγωγική εταιρεία της Dodge για την Γηραιά Ήπειρο, να ανοίγει το βιβλίο παραγγελιών στη Γερμανία.
Η νέα γενιά του φημισμένου muscle car διατίθεται σε δύο αμαξώματα, κουπέ και σεντάν, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Daytona και την θερμική Sixpack. Και στις δύο περιπτώσεις η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς, ενώ ως βάση έχει χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα STLA Large του ομίλου Stellantis.
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Το σημαντικότερο νέο πάντως είναι ότι το νέο Charger έρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά δεν θα διατίθεται με τον V8 κινητήρα. Για τους παραδοσιακούς φίλους της αμερικανικής σχολής, η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή είναι αναμφίβολα η έκδοση Sixpack, με τον εν σειρά 6κύλινδρο twin-turbo κινητήρα της Stellantis, Hurricane, ο οποίος προσφέρεται σε δύο επίπεδα ισχύος.
Στην έκδοση R/T αποδίδει 420 ίππους, επιταχύνοντας από 0-96 χλμ./ώρα σε 4,6 δλ., ενώ για το «0-400 μέτρα» χρειάζεται μόλις 12,9 δλ. Στην κορυφαία Scat Pack η ισχύς ανεβαίνει στους 550 ίππους, με το 0-96 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 3,9 δλ. και το «0-400 μέτρα» σε 12,2 δλ.
Παρά το γεγονός ότι η τετρακίνηση είναι στάνταρ, ο οδηγός μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να μετατρέψει το Charger σε πισωκίνητο. Παράλληλα, υπάρχουν λειτουργίες όπως το πέντε επιπέδων Launch Control και το Line Lock, για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν στο μάξιμουμ τις δυνατότητες του αυτοκινήτου και να διαπιστώσουν τις αντοχές των ελαστικών.
Το ηλεκτρικό Charger Daytona διατίθεται σε εκδόσεις R/T και Scat Pack. Η πρώτη αποδίδει 400 kW (536 ίπποι), ενώ η δεύτερη έχει ισχύ 500 kW (670 ίπποι). Και οι δύο ηλεκτρικές εκδόσεις χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική 400V και μπαταρία με χωρητικότητα 100,5 kWh. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 350 kW, ενώ υπό ιδανικές συνθήκες η φόρτιση από 20% έως 80% απαιτεί περίπου 27 λεπτά.
Η Dodge αναφέρει επίσης ότι μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή μπορούν να προσθέσουν αυτονομία έως και 110 χλμ. Για την ευρωπαϊκή αγορά, η Dodge λανσάρει την έκδοση Plus, η οποία διατίθεται τόσο στην R/T, όσο και στην Scat Pack και περιλαμβάνει ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό, όπως ζάντες 20 ιντσών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 16 ιντσών, head-up display και σύστημα καμερών 360 μοιρών.
Ο εσωτερικός φωτισμός «Attitude Adjustment» προσφέρει 64 διαφορετικές αποχρώσεις, ενώ υπάρχουν και φωτιζόμενες λεπτομέρειες υποδοχής κατά την είσοδο στο αυτοκίνητο.
Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το πακέτο «Blacktop» που περιλαμβάνει σταθερή πανοραμική γυάλινη οροφή, ηχοσύστημα Alpine Pro 18 ηχείων, μπάκετ καθίσματα και επενδύσεις Demonic Red.
Παράλληλα, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν το σύστημα συνδεσιμότητας i-DUV, με λειτουργίες όπως εντοπισμός οχήματος, geofencing και ανίχνευση κλοπής.
Η τιμή του νέου Dodge Charger στη Γερμανία ξεκινά από τις 65.093 ευρώ για την έκδοση Sixpack R/T των 420 ίππων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ η αντίστοιχη έκδοση ξεκινά κάτω από τις 50.000 δολάρια (42.800 ευρώ).
Οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη αναμένονται μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι πρώτοι πελάτες θα λάβουν πιστοποιητικό γνησιότητας υπογεγραμμένο από τον διευθύνων σύμβουλο της Dodge, Matt McAlear. Αντίστοιχα, για όσους επιλέξουν την ηλεκτρική Daytona προβλέπεται επιπλέον οικιακός φορτιστής.