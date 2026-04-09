Η Volvo Trucks φέρνει την επανάσταση στις μεταφορές
Ο Σουηδός κατασκευαστής κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τις μηδενικών εκπομπών μεταφορές, ανακοινώνοντας την έναρξη δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες για βαρέα φορτηγά που κινούνται με κινητήρες καύσης υδρογόνου.
Σε μια περίοδο όπου ο κλάδος των επαγγελματικών οχημάτων αναζητά βιώσιμες εναλλακτικές απέναντι στο παραδοσιακό diesel, η Volvo Trucks δεν περιορίζεται μόνο στις ηλεκτρικές λύσεις.
Η νέα αυτή τεχνολογία βασίζεται σε μια εξελιγμένη μορφή καύσης, που υπόσχεται υψηλότερη απόδοση και μειωμένη κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιείται η μέθοδος High Pressure Direct Injection (HPDI), κατά την οποία γίνεται αρχικά έγχυση μικρής ποσότητας καυσίμου ανάφλεξης υπό υψηλή πίεση, πριν εισαχθεί το υδρογόνο στον θάλαμο καύσης.
Ως καύσιμο ανάφλεξης χρησιμοποιείται το HVO (επεξεργασμένο με υδρογόνο φυτικό έλαιο), ένα ανανεώσιμο καύσιμο που ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες εφαρμογές της εταιρείας.
Σύμφωνα με τη Volvo, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι πειραματική. Αντιθέτως, βασίζεται σε ήδη δοκιμασμένα συστήματα, καθώς η μέθοδος HPDI χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε φορτηγά που κινούνται με φυσικό αέριο, με περισσότερες από 10.000 μονάδες να έχουν ήδη παραδοθεί παγκοσμίως. Αυτό δίνει σημαντικό πλεονέκτημα αξιοπιστίας και μειώνει το ρίσκο για τους επαγγελματίες.
Τα φορτηγά υδρογόνου με κινητήρες εσωτερικής καύσης προορίζονται κυρίως για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, όπου τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιμετωπίζουν προκλήσεις, είτε λόγω περιορισμένων υποδομών φόρτισης, είτε λόγω χρόνου ανεφοδιασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λύση της Volvo προσφέρει μια γνώριμη εμπειρία χρήσης, καθώς η λειτουργία τους προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό εκείνη των diesel μοντέλων.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας εντοπίζεται στις εκπομπές. Όταν το όχημα τροφοδοτείται με «πράσινο» υδρογόνο και σε συνδυασμό με ανανεώσιμο HVO, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να προσεγγίσουν το μηδέν σε όλο τον κύκλο ζωής (well-to-wheel). Μάλιστα, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το CO₂, τα συγκεκριμένα φορτηγά ταξινομούνται ως οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV).
Η Volvo επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αντικαθιστά άλλες τεχνολογίες, αλλά τις συμπληρώνει. Στη στρατηγική της για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών περιλαμβάνονται τρεις βασικοί πυλώνες, τα ηλεκτρικά φορτηγά με μπαταρίες, τα οχήματα με κυψέλες καυσίμου και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμα καύσιμα, όπως το υδρογόνο.
Με τις δοκιμές να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η Volvo Trucks δείχνει ξεκάθαρα ότι επενδύει σε πολλαπλές τεχνολογικές κατευθύνσεις, επιδιώκοντας να καλύψει κάθε ανάγκη της αγοράς. Το στοίχημα πλέον είναι η εξέλιξη των υποδομών υδρογόνου και η μείωση του κόστους παραγωγής του, ώστε η νέα αυτή γενιά φορτηγών να μπορέσει να περάσει από τις δοκιμές στην καθημερινότητα των μεταφορών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα