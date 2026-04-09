Η Volvo Trucks φέρνει την επανάσταση στις μεταφορές

Σε μια περίοδο όπου ο κλάδος των επαγγελματικών οχημάτων αναζητά βιώσιμες εναλλακτικές απέναντι στο παραδοσιακό diesel, η Volvo Trucks δεν περιορίζεται μόνο στις ηλεκτρικές λύσεις.





Παράλληλα με τη συμμετοχή της στην κοινοπραξία Cellcentric -σε συνεργασία με τη Daimler Truck- για την ανάπτυξη κυψελών καυσίμου, η εταιρεία εξερευνά και τη χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο σε θερμικούς κινητήρες, με ορίζοντα εμπορικής διάθεσης πριν το 2030.Η νέα αυτή τεχνολογία βασίζεται σε μια εξελιγμένη μορφή καύσης, που υπόσχεται υψηλότερη απόδοση και μειωμένη κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιείται η μέθοδος High Pressure Direct Injection (HPDI), κατά την οποία γίνεται αρχικά έγχυση μικρής ποσότητας καυσίμου ανάφλεξης υπό υψηλή πίεση, πριν εισαχθεί το υδρογόνο στον θάλαμο καύσης.Ως καύσιμο ανάφλεξης χρησιμοποιείται το HVO (επεξεργασμένο με υδρογόνο φυτικό έλαιο), ένα ανανεώσιμο καύσιμο που ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες εφαρμογές της εταιρείας.Σύμφωνα με τη Volvo, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι πειραματική. Αντιθέτως, βασίζεται σε ήδη δοκιμασμένα συστήματα, καθώς η μέθοδος HPDI χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε φορτηγά που κινούνται με φυσικό αέριο, με περισσότερες από 10.000 μονάδες να έχουν ήδη παραδοθεί παγκοσμίως. Αυτό δίνει σημαντικό πλεονέκτημα αξιοπιστίας και μειώνει το ρίσκο για τους επαγγελματίες.