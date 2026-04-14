Ξεκινά σήμερα η δεύτερη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα, κατηγορούνται επτά άτομα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Η ιατρική ομάδα του Αργεντινού θρύλου του ποδοσφαίρου κατηγορείται ότι δεν του παρείχε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα - Σε περίπτωση που καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από οκτώ έως 25 έτη
Η δεύτερη δίκη για τον θάνατο του θρυλικού Αργεντινού ποδοσφαιριστή, Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 60 ετών μετά από καρδιακή ανεπάρκεια, ξεκινά σήμερα, Τρίτη του Πάσχα (14/4).
Σύμφωνα με το BBC, η πρώτη δίκη τον Μάιο του 2025 ακυρώθηκε, καθώς ένας από τους τρεις δικαστές της υπόθεσης φέρεται να επέτρεψε τη μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση εντός της αίθουσας του δικαστηρίου για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ.
Ο θρύλος και εμβληματικός αρχηγός της Νάπολι ανάρρωνε στο σπίτι του στο Τίγκρε, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για θρόμβο αίματος στον εγκέφαλο τον Νοέμβριο του 2020.
Λίγες ημέρες αργότερα υπέστη καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία προκάλεσε οξεία πνευμονική οίδημα, κατά την οποία συσσωρεύεται υγρό στους πνεύμονες, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του, όπως επιβεβαίωσε η προκαταρκτική αυτοψία.
Μια επιτροπή ιατρικών εμπειρογνωμόνων, στην οποία ζητήθηκε από τους εισαγγελείς να διερευνήσει την ιατρική ομάδα του Μαραντόνα, δήλωσε ότι η θεραπεία που έλαβε στο σπίτι του ήταν «ελλιπής και απερίσκεπτη».
Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ποδοσφαιριστής «θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης» με την κατάλληλη θεραπεία σε κατάλληλο ιατρικό ίδρυμα.
Στους επτά κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ο κύριος ιατρικός σύμβουλός του, Λεοπόλδο Λουκέ, και η ψυχίατρός του, Αγκουστίνα Κοσάχοφ. Η πρώην νοσοκόμα του, Νταϊάνα Γκιζέλα Μαδρίδ, θα δικαστεί σε ξεχωριστή δίκη.
Περίπου 100 άτομα αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον νέας σύνθεσης δικαστών στο δικαστήριο του Σαν Ισίδρο, μεταξύ των οποίων και οι κόρες του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο.
Η ιατρική ομάδα του Μαραντόνα κατηγορείται ότι δεν παρείχε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και επτά άτομα θα δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και τα επτά αρνούνται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σε περίπτωση που καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από οκτώ έως 25 έτη.
🇦🇷 A new trial over the death of Argentine football legend Diego Maradona begins Tuesday a year after a scandal involving a judge caused the first trial to collapse.— AFP News Agency (@AFP) April 14, 2026
Οι ανακριτές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ένα αδίκημα παρόμοιο με την ακούσια ανθρωποκτονία, επειδή οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του Μαραντόνα, αλλά δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να τον σώσουν.
A new trial over the death of Argentine soccer legend Diego Maradona will begin on April 14, with seven members of his medical team charged with negligent homicide nearly a year after a previous case collapsed in a mistrial— Reuters (@Reuters) April 14, 2026
Στην πρώτη δίκη το 2025 κάποιοι οπαδοί του Μαραντόνα κρατούσαν πανό έξω από το δικαστήριο, που έγραφε: «Δικαιοσύνη για τον Θεό».
