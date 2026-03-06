Η Volvo προχωρά στην μεγαλύτερη ασύρματη ενημέρωση λογισμικού

Περίπου 2,5 εκατομμύρια Volvo σε 85 χώρες ανά τον κόσμο θα λάβουν τη νέα εμπειρία χρήστη με την ονομασία Volvo Car UX. Μία νέα, πιο φιλική προς το χρήστη διάταξη για την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου επιτρέπει στους οδηγούς να απολαμβάνουν έναν ταχύτερο, πιο εύκολο και πιο διαισθητικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τα αυτοκίνητά τους, μειώνοντας τον αριθμό των αγγιγμάτων που χρειάζονται για πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες.





-

-

.



Κλείσιμο

Οι πελάτες που οδηγούν ένα μοντέλο της Volvo με ενσωματωμένο Google θα λάβουν την ενημέρωση στο αυτοκίνητό τους, με ημερομηνία κατασκευής από το 2020 (συμπεριλαμβάνονται C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country και XC90 με λειτουργικό σύστημα Android) δωρεάν.Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Volvo Cars να κάνει τα αυτοκίνητά της καλύτερα με την πάροδο του χρόνου μέσω τακτικών ενημερώσεων λογισμικού.«Αυτή η ενημέρωση είναι μία από τις μεγαλύτερες ασύρματες (overtheair) ενημερώσεις στην ιστορία του αυτοκινήτου, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια επένδυση στην τεχνολογική στοίβα της Volvo Cars για να βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων με τα αυτοκίνητά τους», λέει ο Άντερς Μπελ, Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo CarsΜε βάση το λειτουργικό σύστημα Android Automotive και με πολλές υπηρεσίες Google να διατίθενται ως στάνταρ, η νέα εμπειρία χρήστη στοχεύει να κάνει τη ζωή των πελατών πίσω από το τιμόνι πιο εύκολη. Πλέον, χρειάζονται λιγότερα αγγίγματα ή «κλικ» προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούν πιο συχνά – πηγαίνοντας πιο γρήγορα στο σημείο που θέλουν.Η νέα διάταξη κάνει επίσης πιο εύκολη την πλοήγηση, φέρνοντάς τη στο προσκήνιο, και περιλαμβάνει ανανεωμένη, πιο σύγχρονη εμφάνιση, με πολλές αναβαθμίσεις που βασίζονται σε έρευνα σε πραγματικό περιβάλλον και σχόλια πελατών. Με δύο λέξεις: είναι καλύτερη.Η νέα εμπειρία χρήστη, μία από τις πιο ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις infotainment που έγιναν έως σήμερα από οποιονδήποτε κατασκευαστή αυτοκινήτων, δημιουργεί μία σύγχρονη και συνεπή σχεδιαστική φιλοσοφία που διατρέχει όλα τα μοντέλα της Volvo. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας πελάτης με ένα XC40 τριών ετών επωφελείται από την ίδια προσέγγιση με έναν ιδιοκτήτη EX90.Η μεγαλύτερη αλλαγή βρίσκεται στο περιεχόμενο της οθόνης, με τα πιο συνηθισμένα χειριστήρια και εφαρμογές, όπως χάρτες, πολυμέσα και τηλέφωνο, να εμφανίζονται στην αρχική οθόνη. Ενδεικτικά, όταν πελάτες που ακολουθούν οδηγίες πλοήγησης θελήσουν να αλλάξουν τη μουσική, δεν χρειάζεται πλέον να φύγουν από το περιβάλλον του Google Maps για να έχουν πρόσβαση στη λειτουργία πολυμέσων.