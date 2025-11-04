H Dacia ετοιμάζει station wagon με βάση το Bigster

Κλείσιμο

Όπως έγινε γνωστό, η Dacia εξελίσσει ένααλλά θα είναι προσιτότερο αναφορικά με την τιμή αγοράς του, συγκριτικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Autocar, αυτόκαι οι συνάδελφοι του μέσου εκτιμούν ότι θα είναι άμεσος ανταγωνιστής τού Skoda Octavia.Η Κάτριν Άντ, η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dacia, δήλωσε στο Autocar ότικαι κρίνουν ότι αυτή μπορεί να συνεχίσει την επέκτασή της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων οχημάτων. Συγκεκριμένα, είπε: «Επί του παρόντος,αλλά διαθέτουμε επίσης προτάσεις στη mini (A-segment). Έχουμε ήδη ξεκινήσει στη μικρομεσαία (C-segment) και το κάναμε αυτό εξαιρετικά καλά με το Bigster».Η κυρία Άντ ανέφερε ότισε σημαντικές αγορές της Ευρώπης, όπως η γερμανική και η γαλλική και θεωρείται εμπορικός αντίπαλος του και του Nissan Qashqai. Ωστόσο πρόσθεσε: «Πρέπει να φροντίζεις ώστε, τον δικό του σκοπό και να μπορείς να είσαι αρκετά βέβαιος ότι αυτή θα είναι τελείως διαφορετική πρόταση προς τον πελάτη».Στην Dacia, έχουν ξεκινήσει ήδη τις δοκιμές εξέλιξης του νέου μοντέλου το οποίο έχει την κωδική ονομασία «C-Neo». Όσοι έχουν δει τα πρωτότυπα από κοντά,, με σχετικά αυξημένη απόσταση από το έδαφος και με μήκος περίπου 4,6 μέτρα.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το καινούργιο μοντέλοπου χρησιμοποιεί η Dacia και τα μηχανικά μέρη του θα είναι σχεδόν ταυτόσημα με αυτά του Bigster. Έτσι, οι κινητήρες του θα είναι, αναλόγως της έκδοσης. Ο Πατρίς Λεβί-Μπενσετόν, (Patrice Lévy-Bencheton) Αντιπρόεδρος της Dacia και Υπεύθυνος Προϊόντων σημείωσε σχετικά: «Υπάρχει, επίσης, ένα σημαντικό μερίδιο υποψήφιων αγοραστών στη μικρομεσαία κατηγορία που. Αυτοί εξακολουθούν να αναζητούν χαμηλότερη θέση οδήγησης, ένα πιο αποδοτικό αυτοκίνητο (που να είναι) λιγότερο πομπώδες. Για κάποιους, ένα SUV είναι ένα όχημα επίδειξης».Αντίστοιχα, ο Φρανκ Μαρότ, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Λειτουργιών της εταιρείας, δήλωσε ότι η επικείμενη κατάργηση του Ford Focus και η αύξηση των τιμών ανταγωνιστικών μοντέλων, όπως τα Opel Astra, Toyota Corolla και Volkswagen Golf,και στη συγκεκριμένη κατηγορία.