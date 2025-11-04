Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
H Dacia ετοιμάζει station wagon με βάση το Bigster
Ένα οικογενειακό station wagon που θα βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στο Bigster φαίνεται πως θα είναι η επόμενη προσθήκη στη γκάμα της Dacia.
Όπως έγινε γνωστό, η Dacia εξελίσσει ένα νέο station wagon το οποίο θα βασίζεται στο Bigster αλλά θα είναι προσιτότερο αναφορικά με την τιμή αγοράς του, συγκριτικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Autocar, αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του 2026 και οι συνάδελφοι του μέσου εκτιμούν ότι θα είναι άμεσος ανταγωνιστής τού Skoda Octavia.
Η Κάτριν Άντ, η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dacia, δήλωσε στο Autocar ότι η επιτυχία τού Bigster έχει εμπνεύσει εμπιστοσύνη στα στελέχη της εταιρείας και κρίνουν ότι αυτή μπορεί να συνεχίσει την επέκτασή της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων οχημάτων. Συγκεκριμένα, είπε: «Επί του παρόντος, το κύριο (εμπορικό) πεδίο μας είναι η supermini κατηγορία (B-segment), αλλά διαθέτουμε επίσης προτάσεις στη mini (A-segment). Έχουμε ήδη ξεκινήσει στη μικρομεσαία (C-segment) και το κάναμε αυτό εξαιρετικά καλά με το Bigster».
Η κυρία Άντ ανέφερε ότι το Bigster σημειώνει ήδη πολύ καλή εμπορική πορεία σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης, όπως η γερμανική και η γαλλική και θεωρείται εμπορικός αντίπαλος του και του Nissan Qashqai. Ωστόσο πρόσθεσε: «Πρέπει να φροντίζεις ώστε κάθε αυτοκίνητο να έχει τη δική του θέση στην κατηγορία του, τον δικό του σκοπό και να μπορείς να είσαι αρκετά βέβαιος ότι αυτή θα είναι τελείως διαφορετική πρόταση προς τον πελάτη».
Στην Dacia, έχουν ξεκινήσει ήδη τις δοκιμές εξέλιξης του νέου μοντέλου το οποίο έχει την κωδική ονομασία «C-Neo». Όσοι έχουν δει τα πρωτότυπα από κοντά, αναφέρουν ότι μοιάζουν σαν επιμηκυσμένα και υπερυψωμένα Sandero, με σχετικά αυξημένη απόσταση από το έδαφος και με μήκος περίπου 4,6 μέτρα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το καινούργιο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα «CMF-B» του Ομίλου Renault που χρησιμοποιεί η Dacia και τα μηχανικά μέρη του θα είναι σχεδόν ταυτόσημα με αυτά του Bigster. Έτσι, οι κινητήρες του θα είναι εξηλεκτρισμένοι και θα έχουν απόδοση από 131 ίππους έως 156 ίππους, αναλόγως της έκδοσης. Ο Πατρίς Λεβί-Μπενσετόν, (Patrice Lévy-Bencheton) Αντιπρόεδρος της Dacia και Υπεύθυνος Προϊόντων σημείωσε σχετικά: «Υπάρχει, επίσης, ένα σημαντικό μερίδιο υποψήφιων αγοραστών στη μικρομεσαία κατηγορία που δεν θέλουν ένα SUV όχημα. Αυτοί εξακολουθούν να αναζητούν χαμηλότερη θέση οδήγησης, ένα πιο αποδοτικό αυτοκίνητο (που να είναι) λιγότερο πομπώδες. Για κάποιους, ένα SUV είναι ένα όχημα επίδειξης».
Αντίστοιχα, ο Φρανκ Μαρότ, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Λειτουργιών της εταιρείας, δήλωσε ότι η επικείμενη κατάργηση του Ford Focus και η αύξηση των τιμών ανταγωνιστικών μοντέλων, όπως τα Opel Astra, Toyota Corolla και Volkswagen Golf, δημιουργούν ευκαιρία για την Dacia και στη συγκεκριμένη κατηγορία.
