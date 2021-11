Τα e-bikes και η Kosmoride πήγαν και στη Γλυφάδα

Όλος ο κόσμος των e-Bikes τώρα και στα Νότια Προάστια.

To talk of the town στη Γλυφάδα είναι το νέο, υπερσύγχρονο Experience Store της Kosmoride που λειτουργεί εδώ και λίγες μέρες. Έτσι οι φίλοι των e-Bikes στα Νότια Προάστια της Αθήνας, έχουν πλέον το δικό τους χώρο όπου μπορούν να θαυμάσουν, να δοκιμάσουν και να αποκτήσουν το νέο τους ηλεκτρικό ποδήλατο.



Σε ένα μοντέρνο χώρο 200 τ.μ., περισσότερα από 50 ετοιμοπαράδοτα μοντέλα e-Bikes είναι διαθέσιμα προκειμένου να διαλέξει κανείς αυτό που του ταιριάζει καλύτερα.



Όπως σε κάθε Experience Store της Kosmoride, ο επισκέπτης θα συναντήσει τον προσωπικό του e-Bike expert, ο οποίος θα τον ξεναγήσει στον μαγικό κόσμο των ηλεκτρικών ποδηλάτων, θα του λύσει κάθε απορία αλλά και θα τον συμβουλέψει ώστε να αποκτήσει το κατάλληλο e-Bike για τον σωματότυπο, το lifestyle και τις ανάγκες του.

Η συλλογή είναι ατέλειωτη και το νέο Experience Store φιλοξενεί e-Bikes κάθε τύπου: City, Mountain, Trekking, Folding, Cargo, όλα τα είδη e-Bikes είναι διαθέσιμα, από τις πιο γνωστές μάρκες στον κόσμο:

Stromer

Riese & Müller

Ducati

ΚΤΜ

Moustache

Giant

Gocycle

Lacros

Gogoro

Επιπλέον, ο e-Bike expert θα πληροφορήσει τον ενδιαφερόμενο για τον πιο εύκολο τρόπο απόκτησης του e-Bike που του αρέσει. Θα βοηθήσει στη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για επιδότηση του 40% της αξίας του μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ενώ θα παρουσιάσει και σε λεπτομέρειες όλες τις δυνατότητες απόκτησης του e-Bike μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος ή άτοκων δόσεων.



Αυτό όμως που πραγματικά ξεχωρίζει τα Experience Stores της Kosmoride, είναι δύο ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, για να κάνουν την απόκτηση ενός e-Bike ακόμα πιο εύκολη και διασκεδαστική. Αυτά είναι:



Try Before Buy

Μία πρωτοποριακή υπηρεσία ενοικίασης που, επιπλέον της επιτόπου δοκιμής, προσφέρει τη δυνατότητα να νοικιάσει κάποιος το e-Bike που προτιμά, ώστε να το ζήσει στην καθημερινότητά του, για διάστημα έως και ένα μήνα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προβεί τελικά σε αγορά, το κόστος ενοικίασης του e-Bike συμψηφίζεται με την τιμή πώλησής του, σε ποσοστό έως και 100%!



Learn Before Buy

Οι φίλοι των e-Bikes που έχουν ήδη κάνει αίτηση στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για την απόκτηση ενός e-Bike και είναι σε φάση αναμονής έγκρισης, με το πρόγραμμα αυτό μπορούν να αναβαθμίσουν το μοντέλο που έχουν ήδη αιτηθεί, επιλέγοντας ένα τεχνολογικά ανώτερο e-Bike της Kosmoride, χωρίς να χάσουν τη σειρά τους στο πρόγραμμα και με τη διαφορά της επιδότησης να τους επιστρέφεται ως επιπλέον έκπτωση!





Προσφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μία μοναδική ευκαιρία σε κάποιον που ακόμα δεν του έχει εγκριθεί η επιλογή ηλεκτρικού ποδηλάτου από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», να αποκτήσει ένα ακόμα καλύτερο e-Bike, λαμβάνοντας το πλήρες ποσό της επιδότησης που δικαιούται.

σε κάποιον που ακόμα δεν του έχει εγκριθεί η επιλογή ηλεκτρικού ποδηλάτου από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», να αποκτήσει ένα ακόμα καλύτερο e-Bike, λαμβάνοντας το πλήρες ποσό της επιδότησης που δικαιούται.

Το νέο Experience Store της Kosmoride στη Γλυφάδα βρίσκεται στην οδό Θέτιδος 12, πλησίον της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, τηλέφωνο επικοινωνίας 216-2020930.





Στην Αθήνα λειτουργεί επίσης το πρώτο Experience Store της Kosmoride, στο Μαρούσι (Α. Παπανδρέου 21, παράδρομος της Αττικής Οδού, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 99 81 281), ενώ ένα ακόμα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (στο 9o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-778800). Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες δίκτυο της Kosmoride στο https://www.kosmoride.gr/







ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Mobility 2021: Kosmoride βάζει τα e-bikes στη ζωή μας

Βράβευση της Kosmoride από την Ελβετία!

Kosmoride@home: Online αγορά και ψηφιακή περιήγηση