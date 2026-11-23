Όταν σκέφτεστε τι να φάτε για να διατηρήσετε τους μυς σας δυνατούς καθώς μεγαλώνετε, πιθανότατα σας έρχονται στο μυαλό τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως αυγά, κοτόπουλο ή πρωτεϊνικά ροφήματα. Και όχι άδικα, καθώς η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση των μυών.