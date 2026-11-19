Lidl House Athens: 5 μικρές αλλαγές στο πιάτο μας όταν πέφτει η θερμοκρασία
Lidl House Athens: 5 μικρές αλλαγές στο πιάτο μας όταν πέφτει η θερμοκρασία
Όταν οι μέρες μικραίνουν, το κρύο γίνεται πιο αισθητό και το σπίτι αρχίζει να μοσχοβολάει από ζεστά, μαγειρεμένα φαγητά, οι διατροφικές μας συνήθειες αλλάζουν σχεδόν φυσικά.
Αναζητούμε πιο χορταστικές γεύσεις, ζεστά ροφήματα και πιάτα που προσφέρουν θαλπωρή. Είναι εκείνη η εποχή που μια αχνιστή σούπα, ένα φαγητό κατσαρόλας ή ένα πιάτο με όσπρια αποκτούν ξεχωριστή θέση στο καθημερινό μας τραπέζι.
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