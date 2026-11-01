«Ο φούρναρης μας το 'καψε»: Ποιος μαγείρευε το κυριακάτικο φαγητό;
CANTINA

«Ο φούρναρης μας το 'καψε»: Ποιος μαγείρευε το κυριακάτικο φαγητό;

Για δεκαετίες, το κυριακάτικο φαγητό και ειδικά το ψητό ετοιμαζόταν στον πάγκο του σπιτιού και ψηνόταν στον φούρνο της γειτονιάς

«Ο φούρναρης μας το 'καψε»: Ποιος μαγείρευε το κυριακάτικο φαγητό;
Η ιστορία μιας άγραφης συμφωνίας ανάμεσα στη νοικοκυρά και τον φούρναρη, και ενός ερωτήματος που η απάντησή του άλλαζε κάθε Κυριακή, ανάλογα με το πώς είχαν βγει οι πατάτες.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης