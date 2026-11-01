«Ο φούρναρης μας το 'καψε»: Ποιος μαγείρευε το κυριακάτικο φαγητό;

Η ιστορία μιας άγραφης συμφωνίας ανάμεσα στη νοικοκυρά και τον φούρναρη, και ενός ερωτήματος που η απάντησή του άλλαζε κάθε Κυριακή, ανάλογα με το πώς είχαν βγει οι πατάτες.