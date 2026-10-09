Ο κιμάς με αυγά, ρύζι και ζυμαρικά
Ο κιμάς με αυγά, ρύζι και ζυμαρικά
Ο κιμάς είναι από εκείνα τα υλικά που δεν περιορίζονται σε μία μόνο συνταγή.
Μπαίνει στην κατσαρόλα, στον φούρνο και στο τηγάνι, συνδυάζεται με αυγά, ρύζι και ζυμαρικά και μεταμορφώνεται κάθε φορά σε ένα διαφορετικό, χορταστικό πιάτο. Από ένα πλούσιο πρωινό μέχρι το οικογενειακό μεσημεριανό και ένα εύκολο βραδινό, οι επιλογές είναι πολλές και νόστιμες.
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