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Ο κιμάς με αυγά, ρύζι και ζυμαρικά
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Ο κιμάς με αυγά, ρύζι και ζυμαρικά

Ο κιμάς είναι από εκείνα τα υλικά που δεν περιορίζονται σε μία μόνο συνταγή. 

Ο κιμάς με αυγά, ρύζι και ζυμαρικά
Μπαίνει στην κατσαρόλα, στον φούρνο και στο τηγάνι, συνδυάζεται με αυγά, ρύζι και ζυμαρικά και μεταμορφώνεται κάθε φορά σε ένα διαφορετικό, χορταστικό πιάτο. Από ένα πλούσιο πρωινό μέχρι το οικογενειακό μεσημεριανό και ένα εύκολο βραδινό, οι επιλογές είναι πολλές και νόστιμες.

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