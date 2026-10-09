Σταμάτης Γονίδης για τις αρνητικές αντιδράσεις μετά το βίντεο με τον Ηλία Κασιδιάρη στα μπουζούκια: Τους συγχωρώ όλους





Το βίντεο με τα λόγια του Σταμάτη Γονίδη προς τον Ηλία Κασιδιάρη







Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε και για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, όμως δεν θέλησε να πάρει θέση και επισήμανε: «Όλα θα πάνε καλά». Στο βίντεο που έγινε viral στα social media τις προηγούμενες ημέρες, ο Σταμάτης Γονίδης παρουσιάζεται να καλωσορίζει τον Ηλία Κασιδιάρη χαρακτηρίζοντάς τον φίλο του και εκφράζοντας ευχές για το μέλλον του: «Καλωσορίζω τον φίλο μου Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι, να το δεις μπροστά σου».

Ο Σταμάτης Γονίδης ευχαριστεί τον Ηλία Κασιδιάρη και το κοινό αποθεώνει !!! https://t.co/DjV85gFNf6 — Palavos (@Palavos4) October 4, 2026



Ακολούθησαν έντονα σχόλια, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, με τον τραγουδιστή να υποστηρίζει σε προηγούμενες δηλώσεις του πως τον χαιρέτησε από ευγένεια, όπως κάνει με όλα τα δημόσια πρόσωπα που δίνουν το παρών στο κέντρο όπου τραγουδά: «Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω καλωσορίζω όλον το κόσμο. Όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Είπα καλώς τον και καλός πολίτης. Κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια, το κινητό μου είναι το παλιό».