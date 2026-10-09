Η Τέιλορ Σουίφτ θα κλείσει τη βραδιά των Academy Museum Gala 2026 με ζωντανή εμφάνιση
Η Τέιλορ Σουίφτ θα κλείσει τη βραδιά των Academy Museum Gala 2026 με ζωντανή εμφάνιση
Η ποπ σταρ θα εμφανιστεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, στο έκτο ετήσιο γκαλά του Μουσείου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών
Με ζωντανή εμφάνιση στο Academy Museum Gala 2026 θα συμμετάσχει η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία θα αναλάβει το κλείσιμο της βραδιάς.
Η ποπ σταρ θα εμφανιστεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, στο έκτο ετήσιο γκαλά του Μουσείου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, όπου θα τιμηθούν η Σαρλίζ Θερόν, ο Κόλμαν Ντομίνγκο και ο Τζον Κάρπεντερ. Σύμφωνα με το Variety, η Θερόν θα λάβει το Βραβείο Ινδάλματος, ο Ντομίνγκο το Βραβείο Υπεροχής και ο σκηνοθέτης και συνθέτης Κάρπεντερ το Βραβείο Αυθεντίας.
«Η Τέιλορ είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο και η δουλειά της έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο» δήλωσε η πρόεδρος του Μουσείου, Έιμι Χόμα και συνέχισε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που την υποδεχόμαστε στο φετινό γκαλά και ανυπομονούμε για την εμφάνισή της με την οποία θα κλείσει μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη σε τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του σινεμά, ενισχύοντας παράλληλα την αποστολή του Μουσείου να αναδεικνύει και να διαφυλάσσει τον κινηματογράφο».
Η φετινή διοργάνωση είναι η έκτη ετήσια του θεσμού και πραγματοποιείται υπό την προεδρία των Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Κέιτ Κάπσοου. Στο περσινό γκαλά είχαν τιμηθεί η Πενέλοπε Κρουζ, ο Μπόουεν Γιανγκ, ο Βάλτερ Σάλες και ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος είχε επίσης τραγουδήσει στη σκηνή της εκδήλωσης.
Η ανακοίνωση για τη συμμετοχή της Τέιλορ Σουίφτ έρχεται μετά την επιτυχία του τραγουδιού της «I Knew It, I Knew You», που ακούγεται στην ταινία «Toy Story 5» και έφτασε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Το κομμάτι θεωρείται, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, υποψήφιο για διεκδίκηση μιας θέσης στις υποψηφιότητες των Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.
Η τραγουδίστρια είχε ερμηνεύσει το κομμάτι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τον Ιούνιο. Τον Αύγουστο, σε εμφάνισή της στο Μουσείο Grammy, παρουσίασε μια εξάλεπτη μίξη στο πιάνο, συνδυάζοντάς το με τα τραγούδια της «August» και «All Too Well».
Παράλληλα, σύμφωνα με το Billboard δεν αποκλείεται η Σουίφτ να παρουσιάσει στο γκαλά και κάποιο από τα τέσσερα νέα τραγούδια που κυκλοφόρησε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Patient Zero», το οποίο κατέκτησε επίσης την κορυφή του Billboard Hot 100, καθώς και τα «Pink Clouding», «Babylon» και «Cleveland!».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ποπ σταρ θα εμφανιστεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, στο έκτο ετήσιο γκαλά του Μουσείου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, όπου θα τιμηθούν η Σαρλίζ Θερόν, ο Κόλμαν Ντομίνγκο και ο Τζον Κάρπεντερ. Σύμφωνα με το Variety, η Θερόν θα λάβει το Βραβείο Ινδάλματος, ο Ντομίνγκο το Βραβείο Υπεροχής και ο σκηνοθέτης και συνθέτης Κάρπεντερ το Βραβείο Αυθεντίας.
Taylor Swift to Perform at This Year's Academy Museum Gala https://t.co/EkL8yZTlRn— The Hollywood Reporter (@THR) October 8, 2026
Η φετινή διοργάνωση είναι η έκτη ετήσια του θεσμού και πραγματοποιείται υπό την προεδρία των Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Κέιτ Κάπσοου. Στο περσινό γκαλά είχαν τιμηθεί η Πενέλοπε Κρουζ, ο Μπόουεν Γιανγκ, ο Βάλτερ Σάλες και ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος είχε επίσης τραγουδήσει στη σκηνή της εκδήλωσης.
Η ανακοίνωση για τη συμμετοχή της Τέιλορ Σουίφτ έρχεται μετά την επιτυχία του τραγουδιού της «I Knew It, I Knew You», που ακούγεται στην ταινία «Toy Story 5» και έφτασε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Το κομμάτι θεωρείται, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, υποψήφιο για διεκδίκηση μιας θέσης στις υποψηφιότητες των Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.
Η τραγουδίστρια είχε ερμηνεύσει το κομμάτι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τον Ιούνιο. Τον Αύγουστο, σε εμφάνισή της στο Μουσείο Grammy, παρουσίασε μια εξάλεπτη μίξη στο πιάνο, συνδυάζοντάς το με τα τραγούδια της «August» και «All Too Well».
Παράλληλα, σύμφωνα με το Billboard δεν αποκλείεται η Σουίφτ να παρουσιάσει στο γκαλά και κάποιο από τα τέσσερα νέα τραγούδια που κυκλοφόρησε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Patient Zero», το οποίο κατέκτησε επίσης την κορυφή του Billboard Hot 100, καθώς και τα «Pink Clouding», «Babylon» και «Cleveland!».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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