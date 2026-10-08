Tρία ελληνικά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου για το 2026
Tρία ελληνικά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου για το 2026
Η ελληνική, αθηναϊκή σκηνή επισφράγισε στα World's 50 Best bars 2026 τη θέση της στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής.
Με το Line να κατακτά την 5η θέση και δύο ακόμη αθηναϊκά μπαρ να φιγουράρουν στην πρώτη πενηντάδα, η ελληνική σκηνή επισφράγισε στα World's 50 Best bars 2026 τη θέση της στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής.
Ακόμη μία θριαμβευτική ημέρα ξημέρωσε για τα ελληνικά χρώματα, καθώς χθες βράδυ στο Μιλάνο, όπου ανακοινώθηκαν τα The World’s 50 Best Bars 2026, η ελληνική πρωτεύουσα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες μητροπόλεις του παγκόσμιου bartending, βλέποντας τρία δικά της bar να πλασάρονται στην ελίτ της παγκόσμιας κατάταξης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα