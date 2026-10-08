Tρία ελληνικά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου για το 2026

Με το Line να κατακτά την 5η θέση και δύο ακόμη αθηναϊκά μπαρ να φιγουράρουν στην πρώτη πενηντάδα, η ελληνική σκηνή επισφράγισε στα World's 50 Best bars 2026 τη θέση της στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής.

Ακόμη μία θριαμβευτική ημέρα ξημέρωσε για τα ελληνικά χρώματα, καθώς χθες βράδυ στο Μιλάνο, όπου ανακοινώθηκαν τα The World’s 50 Best Bars 2026, η ελληνική πρωτεύουσα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες μητροπόλεις του παγκόσμιου bartending, βλέποντας τρία δικά της bar να πλασάρονται στην ελίτ της παγκόσμιας κατάταξης.



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