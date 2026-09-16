Ο Σεπτέμβριος θέλει γλυκιές γεύσεις: Ιδέες για πρωινό και snack με πραλίνα φουντουκιού NuCrema της ΙΟΝ
Ο Σεπτέμβριος θέλει γλυκιές γεύσεις: Ιδέες για πρωινό και snack με πραλίνα φουντουκιού NuCrema της ΙΟΝ
3 εύκολες και απολαυστικές ιδέες για πρωινό και snack με σοκολατένια γεύση που θα κάνουν την επιστροφή του Σεπτεμβρίου πιο νόστιμη
Ο Σεπτέμβριος έχει πάντα κάτι από restart. Οι διακοπές τελειώνουν, τα γραφεία γεμίζουν ξανά, τα σχολεία ανοίγουν και η καθημερινότητα επιστρέφει στους γνώριμους ρυθμούς της. Μαζί της επιστρέφει και η ανάγκη να οργανώσουμε λίγο καλύτερα τα γεύματα της ημέρας, ξεκινώντας από εκείνο που μας βάζει σε κίνηση: το πρωινό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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