Ο Σεπτέμβριος θέλει γλυκιές γεύσεις: Ιδέες για πρωινό και snack με πραλίνα φουντουκιού NuCrema της ΙΟΝ

Ο Σεπτέμβριος έχει πάντα κάτι από restart. Οι διακοπές τελειώνουν, τα γραφεία γεμίζουν ξανά, τα σχολεία ανοίγουν και η καθημερινότητα επιστρέφει στους γνώριμους ρυθμούς της. Μαζί της επιστρέφει και η ανάγκη να οργανώσουμε λίγο καλύτερα τα γεύματα της ημέρας, ξεκινώντας από εκείνο που μας βάζει σε κίνηση: το πρωινό.