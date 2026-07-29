Η καθημερινή συνήθεια που μας δροσίζει και μας χορταίνει μέχρι το επόμενο γεύμα

Το καλοκαίρι οι ρυθμοί αλλάζουν. Βγαίνουμε περισσότερο, περνάμε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα και αναζητούμε επιλογές που να ταιριάζουν στην καθημερινότητά μας χωρίς να μας δυσκολεύουν. Θέλουμε κάτι δροσερό, θρεπτικό και εύκολο να το απολαύσουμε στο σπίτι, στο γραφείο ή μετά τη βόλτα στη θάλασσα.