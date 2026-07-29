Η καθημερινή συνήθεια που μας δροσίζει και μας χορταίνει μέχρι το επόμενο γεύμα
Η καθημερινή συνήθεια που μας δροσίζει και μας χορταίνει μέχρι το επόμενο γεύμα
Το Κεφίρ της ΜΕΒΓΑΛ είναι ένα δροσιστικό ρόφημα που συνδυάζει γεύση και ευεξία, ενώ αποτελεί τέλεια επιλογή για πρωινό ή ενδιάμεσο σνακ
Το καλοκαίρι οι ρυθμοί αλλάζουν. Βγαίνουμε περισσότερο, περνάμε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα και αναζητούμε επιλογές που να ταιριάζουν στην καθημερινότητά μας χωρίς να μας δυσκολεύουν. Θέλουμε κάτι δροσερό, θρεπτικό και εύκολο να το απολαύσουμε στο σπίτι, στο γραφείο ή μετά τη βόλτα στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα