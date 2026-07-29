Οι βασικές αρχές για ένα τέλειο γιουβέτσι

Γιουβέτσι που έχει ετοιμαστεί ώρες πριν το γεύμα, νομοτελειακά θα στεγνώσει από υγρά γιατί θα τα πιει η μανέστρα, η οποία θα μαλακώσει υπερβολικά και θα κολλήσει σε σβόλους, λόγω του αμύλου που λειτουργεί ως κολλητική ουσία. Είναι γαστρονομικό ατόπημα, ένα φαγητό που μπορεί να είναι μια ζουμερή απόλαυση, να καταντήσει «νιανιά», επειδή βολευόμαστε να το έχουμε έτοιμο ώρες πριν. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες που παραθέτω, είναι πανεύκολο να βγει τέλειο.

Ως απόρροια του βασικού κανόνα που έχει να κάνει με το ιδανικό αποτέλεσμα, η πρόκληση είναι αφενός να είναι προβλέψιμη η ώρα που θα χρειαστεί το γιουβέτσι στο φούρνο και αφετέρου το κριθαράκι να παραμείνει ζουμερό κατά τη ν περίοδο που το αφήνουμε ώστε να πέσει η θερμοκρασία του, πριν το βγάλουμε στο τραπέζι.