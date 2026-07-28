5 αθηναϊκά πιάτα με μύδια που πρέπει να δοκιμάσετε

Ανάμεσα στους θησαυρούς του βυθού που έχουν την τιμητική τους στις αστικές σάλες, τις μπάρες των νέο-μπιστρό και τις αυλές των ψαροταβερνείων, τα μύδια κρατούν συχνά έναν ρόλο πρωταγωνιστικό, γεμάτο θαλασσινή ένταση, γήινο χαρακτήρα και γαστρονομική ευελιξία. Στη σύγχρονη αθηναϊκή εστιατορική σκηνή, τα μύδια έχουν μετατραπεί σε έναν καμβά δημιουργικότητας και αναπάντεχων συνδυασμών.



Οι σεφ της πόλης, αναγνωρίζοντας τη βαθιά νοστιμιά και τη βελούδινη υφή τους, ξεπερνούν τα στερεότυπα του παρελθόντος. Εμπνέονται από τη μεσογειακή παράδοση, ενσωματώνουν κλασικές τεχνικές, πειραματίζονται με αναπάντεχες οξύτητες, ασιατικές προσθήκες και ζωμούς, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα ενός οστρακοειδούς μπορεί να κρύβει μεγάλες γευστικές συγκινήσεις





Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr Εμείς ξεχωρίσαμε πέντε πιάτα με μύδια που σερβίρονται αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα.