Γιατί τα ποτήρια του καφέ έγιναν ξαφνικά τόσο εντυπωσιακά;

Από τα λογότυπα μέχρι τις εικονογραφήσεις και τα ιδιαίτερα μοτίβα, αναλύουμε πώς τα ποτήρια του take away καφέ εξελίχθηκαν σε «καμβάδες» που ενισχύουν την ταυτότητα κάθε καταστήματος