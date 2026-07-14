Γιατί τα ποτήρια του καφέ έγιναν ξαφνικά τόσο εντυπωσιακά;
CANTINA
ποτήρια καφέ

Γιατί τα ποτήρια του καφέ έγιναν ξαφνικά τόσο εντυπωσιακά;

Ο σχεδιασμός ποτηριών καφέ γίνεται ολοένα και πιο δημιουργικός. Γιατί οι καφετέριες επενδύουν πλέον τόσο πολύ στη συσκευασία;

Γιατί τα ποτήρια του καφέ έγιναν ξαφνικά τόσο εντυπωσιακά;
Από τα λογότυπα μέχρι τις εικονογραφήσεις και τα ιδιαίτερα μοτίβα, αναλύουμε πώς τα ποτήρια του take away καφέ εξελίχθηκαν σε «καμβάδες» που ενισχύουν την ταυτότητα κάθε καταστήματος

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