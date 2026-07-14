Γιατί τα ποτήρια του καφέ έγιναν ξαφνικά τόσο εντυπωσιακά;
Γιατί τα ποτήρια του καφέ έγιναν ξαφνικά τόσο εντυπωσιακά;
Ο σχεδιασμός ποτηριών καφέ γίνεται ολοένα και πιο δημιουργικός. Γιατί οι καφετέριες επενδύουν πλέον τόσο πολύ στη συσκευασία;
Από τα λογότυπα μέχρι τις εικονογραφήσεις και τα ιδιαίτερα μοτίβα, αναλύουμε πώς τα ποτήρια του take away καφέ εξελίχθηκαν σε «καμβάδες» που ενισχύουν την ταυτότητα κάθε καταστήματος
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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