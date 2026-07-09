Ψάρι μπουρδέτο από το «Pomo d’ Oro» στην Κέρκυρα
CANTINA
μπουρδέτο Κέρκυρα Pomo d' Oro

Ψάρι μπουρδέτο από το «Pomo d’ Oro» στην Κέρκυρα

Στην εκδοχή του Pomo d’ Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας προτείνει και το λεοντόψαρο.

Ψάρι μπουρδέτο από το «Pomo d’ Oro» στην Κέρκυρα
Το ψάρι μπουρδέτο είναι μία από τις πιο διάσημες παραδοσιακές συνταγές της Κέρκυρας, με ρίζες από τη Βενετία. Το ψάρι μαγειρεύεται σε κόκκινη, πικάντικη σάλτσα με ελαιόλαδο, κρεμμύδι και μπόλικο κόκκινο πιπέρι. Στην εκδοχή του Pomo d’ Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας προτείνει και το λεοντόψαρο.

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