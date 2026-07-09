Ψάρι μπουρδέτο από το «Pomo d’ Oro» στην Κέρκυρα
Ψάρι μπουρδέτο από το «Pomo d’ Oro» στην Κέρκυρα
Στην εκδοχή του Pomo d’ Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας προτείνει και το λεοντόψαρο.
Το ψάρι μπουρδέτο είναι μία από τις πιο διάσημες παραδοσιακές συνταγές της Κέρκυρας, με ρίζες από τη Βενετία. Το ψάρι μαγειρεύεται σε κόκκινη, πικάντικη σάλτσα με ελαιόλαδο, κρεμμύδι και μπόλικο κόκκινο πιπέρι. Στην εκδοχή του Pomo d’ Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας προτείνει και το λεοντόψαρο.
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