Μαργιώρα: Πώς ένα εστιατόριο αποτελεί πυρήνα έλξης στην Κύθνο
Σε μια μικρή πλατεία στη Χώρα, ένα εστιατόριο, η «Μαργιώρα», ένα καφενείο, μια μικρή εκκλησία, μερικά σκαλιά και οι άνθρωποι που κινούνται ανάμεσά τους δημιουργούν έναν μικρόκοσμο άκρως γοητευτικό
Υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι μέσα από μια παραλία, ή ένα ηλιοβασίλεμα. Την Κύθνο, παρά τις 98 παραλίες της, θα την θυμάμαι από εκείνη την μικρή πλατεία στη Χώρα, όπου ένα εστιατόριο, η «Μαργιώρα», ένα καφενείο, μια μικρή εκκλησία, μερικά σκαλιά και οι άνθρωποι που κινούνται ανάμεσά τους δημιουργούν έναν μικρόκοσμο άκρως γοητευτικό.
Η «Μαργιώρα» στην μικρή πλατεία της Χώρας στην Κύθνο
Το βράδυ η πλατεία γεμίζει παρέες, ποτήρια που τσουγκρίζουν, μουσικές, γέλια και ανθρώπους που μοιάζουν να έχουν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούν. Το επόμενο πρωί, η ίδια πλατεία μεταμορφώνεται. Οι καρέκλες του καφενείου γεμίζουν, ο ελληνικός καφές αχνίζει στα τραπέζια, και οι κάτοικοι της Χώρας επιστρέφουν στη δική τους καθημερινότητα, σαν η βραδινή ζωντάνια να ήταν απλώς μια φυσική συνέχεια της ημέρας.
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