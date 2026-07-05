Λευτέρης Πανταζής για την ακύρωση της παράστασης «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου: Έχασε τη μανούλα της, μου είπε ότι θα το κάνουμε του χρόνου

Κυριακή 5 Ιουλίου, ο

Η ανακοίνωση για την ακύρωση της παράστασης αναφέρει: «Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας. Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς», ενώ για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, απαιτείται περαιτέρω επικοινωνία μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. «Λυπούμαστε για την απρόσμενη ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση», καταλήγει η ανακοίνωση.