Λευτέρης Πανταζής για την ακύρωση της παράστασης «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου: Έχασε τη μανούλα της, μου είπε ότι θα το κάνουμε του χρόνου
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Λευτέρης Πανταζής Λένα Κιτσοπούλου Παράσταση Μητέρα

Λευτέρης Πανταζής για την ακύρωση της παράστασης «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου: Έχασε τη μανούλα της, μου είπε ότι θα το κάνουμε του χρόνου

Η σκηνοθέτρια θα συνεργαζόταν με τον τραγουδιστή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Λευτέρης Πανταζής για την ακύρωση της παράστασης «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου: Έχασε τη μανούλα της, μου είπε ότι θα το κάνουμε του χρόνου
Ιωάννα Μαρίνου
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Τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου, αποκάλυψε ο Λευτέρης Πανταζής, αναφέροντας ότι η σκηνοθέτρια έχασε τη μητέρα της.

Η παράσταση, η οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί το τριήμερο 20 έως 22 Ιουλίου στην «Πειραιώς 260» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τη συμμετοχή του τραγουδιστή, εν τέλει έγινε γνωστό ότι ακυρώθηκε. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λόγοι υγείας ανάγκασαν την παραγωγή να μην παιχτεί τελικά το έργο.

Την  Κυριακή 5 Ιουλίου, ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», όπου αποκάλυψε τις συνθήκες που οδήγησαν στην ακύρωση.

Όπως είπε ο τραγουδιστής, η Λένα Κιτσοπούλου του ζήτησε συγγνώμη που για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους δεν θα συνεργαστούν, λέγοντας: «Η Λένα Κιτσοπούλου, η οποία είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερή σκηνοθέτης, μου έκανε την πρόταση να κάνουμε τις "Βάκχες" στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Έχασε τη μανούλα της. Αρρώστησε και η ίδια. Μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ότι θα το κάνουμε του χρόνου. Τα κακά να φεύγουν, μόνο τα καλά να κρατάμε».

Δείτε το βίντεο



Η ανακοίνωση για την ακύρωση της παράστασης αναφέρει: «Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας. Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς», ενώ για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, απαιτείται περαιτέρω επικοινωνία μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. «Λυπούμαστε για την απρόσμενη ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση», καταλήγει η ανακοίνωση.
Ιωάννα Μαρίνου
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