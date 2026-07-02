Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πεμπτη (2/7/2026)

Με επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στη νοστιμιά και τη θρεπτική αξία, η ημέρα αποκτά ξεχωριστό χρώμα και αρώματα που ικανοποιούν κάθε προτίμηση. Μικρές και μεγάλες απολαύσεις συνδυάζονται αρμονικά, προσφέροντας μια γαστρονομική εμπειρία γεμάτη φροντίδα και έμπνευση.

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