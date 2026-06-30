Garum: Αξιολογώντας την ασιατική κουζίνα του Χρήστου Γλωσσίδη
CANTINA

Garum: Αξιολογώντας την ασιατική κουζίνα του Χρήστου Γλωσσίδη

Ένα Μulti Asian μενού στο Garum, έναν χώρο με προσωπική ταυτότητα, κάπου ανάμεσα στο Μετς και στον Νέο Κόσμο.

Garum: Αξιολογώντας την ασιατική κουζίνα του Χρήστου Γλωσσίδη
Πρόκειται για το γαστρονομικό παιδί του σεφ-πατρόν Χρήστου Γλωσσίδη, ενός μάγειρα γνωστού στους περισσότερους από τη συμμετοχή του ως φιναλίστ στο MasterChef το 2018, αλλά προσωπικά από την παρουσία του πίσω από τις φωτιές στην άκρως επιτυχημένη καντίνα Mr. Pug στο Χαλάνδρι, στο πλευρό του Γιώργου Βενιέρη.

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