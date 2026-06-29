Ο γύρος της Ιταλίας με ένα panino στο χέρι - 15 ιταλικά σάντουιτς που αξίζει να δοκιμάσετε

Στους γραφικούς δρόμους μικρών και μεγάλων ιταλικών πόλεων, όλο και συχνότερα ακούγεται τελευταία ο όρος «panino-mania». Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί το φαινόμενο όπου οι ουρές έξω από φούρνους και ντελικατέσεν, συχνά ξεπερνούν την αναμονή εισόδου σε εμβληματικά αξιοθέατα; Την ίδια ώρα που εκατοντάδες τουρίστες περιμένουν υπομονετικά για να θαυμάσουν την Cappella Sistina του Μιχαήλ Άγγελου στο Βατικανό και χιλιάδες άλλοι συρρέουν στη γενέτειρα της Αναγέννησης για την Primavera του Μποτιτσέλι, η αναμονή είναι εξίσου μεγάλη, αν όχι μεγαλύτερη, για τα ολόφρεσκα παραδοσιακά ιταλικά σάντουιτς.