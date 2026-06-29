Το υλικό που κάνει μια γρανίτα φράουλα πιο πλούσια σε πρωτεΐνη
Το υλικό που κάνει μια γρανίτα φράουλα πιο πλούσια σε πρωτεΐνη
Φτιάξτε εύκολα και γρήγορα μια νόστιμη και δροσερή γρανίτα φράουλα με πρωτεϊνη και μόλις 30 θερμίδες ανά μερίδα
Η γρανίτα φράουλα είναι από τις πιο δροσερές επιλογές για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Με λίγα μόνο υλικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με βάση το κεφίρ, μετατρέπεται σε ένα ελαφρύ αλλά θρεπτικό ρόφημα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα