Το υλικό που κάνει μια γρανίτα φράουλα πιο πλούσια σε πρωτεΐνη
CANTINA

Το υλικό που κάνει μια γρανίτα φράουλα πιο πλούσια σε πρωτεΐνη

Φτιάξτε εύκολα και γρήγορα μια νόστιμη και δροσερή γρανίτα φράουλα με πρωτεϊνη και μόλις 30 θερμίδες ανά μερίδα

Το υλικό που κάνει μια γρανίτα φράουλα πιο πλούσια σε πρωτεΐνη
Η γρανίτα φράουλα είναι από τις πιο δροσερές επιλογές για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Με λίγα μόνο υλικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με βάση το κεφίρ, μετατρέπεται σε ένα ελαφρύ αλλά θρεπτικό ρόφημα.

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