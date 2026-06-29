Το υλικό που κάνει μια γρανίτα φράουλα πιο πλούσια σε πρωτεΐνη

Η γρανίτα φράουλα είναι από τις πιο δροσερές επιλογές για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Με λίγα μόνο υλικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με βάση το κεφίρ, μετατρέπεται σε ένα ελαφρύ αλλά θρεπτικό ρόφημα.