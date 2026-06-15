Η γεύση που μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση από την πρώτη κουταλιά
CANTINA
Επιδόρπιο γιαουρτιού Μεβγάλ

Η γεύση που μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση από την πρώτη κουταλιά

Ένα υγιεινό σνακ με λίγες θερμίδες, που χάρη στην πλούσια γεύση του θυμίζει περισσότερο απολαυστικό γλυκάκι;  Αυτήν ακριβώς την εμπειρία προσφέρει το Harmony Gourmet Καρύδα & Σοκολάτα της ΜΕΒΓΑΛ

Η γεύση που μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση από την πρώτη κουταλιά
Είμαστε στο γραφείο, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Έξω ο τόπος βράζει, μέσα το μόνο που μας σώζει είναι ο κλιματισμός, αλλά πώς να νιώσουμε πραγματικά το καλοκαίρι στη δουλειά; Ή, ακόμα καλύτερα, πώς να το απολαύσουμε;

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