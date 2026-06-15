Η γεύση που μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση από την πρώτη κουταλιά

Είμαστε στο γραφείο, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Έξω ο τόπος βράζει, μέσα το μόνο που μας σώζει είναι ο κλιματισμός, αλλά πώς να νιώσουμε πραγματικά το καλοκαίρι στη δουλειά; Ή, ακόμα καλύτερα, πώς να το απολαύσουμε;