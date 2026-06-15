Η γεύση που μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση από την πρώτη κουταλιά
Η γεύση που μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση από την πρώτη κουταλιά
Ένα υγιεινό σνακ με λίγες θερμίδες, που χάρη στην πλούσια γεύση του θυμίζει περισσότερο απολαυστικό γλυκάκι; Αυτήν ακριβώς την εμπειρία προσφέρει το Harmony Gourmet Καρύδα & Σοκολάτα της ΜΕΒΓΑΛ
Είμαστε στο γραφείο, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Έξω ο τόπος βράζει, μέσα το μόνο που μας σώζει είναι ο κλιματισμός, αλλά πώς να νιώσουμε πραγματικά το καλοκαίρι στη δουλειά; Ή, ακόμα καλύτερα, πώς να το απολαύσουμε;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα